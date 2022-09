Barack et Michelle Obama dévoilent les portraits présidentiels

La première Black First Family des États-Unis d’Amérique est de retour à la Maison Blanche !

D’accord, peut-être pas retour de retour mais président Barack Obama et la Première Dame Michelle Obama étaient dans le bâtiment aujourd’hui alors que leurs portraits présidentiels officiels ont été dévoilés lors d’une cérémonie festive au 1600 Pennsylvania Avenue NW, Washington, DC 20500.

Le vice-président devenu président Joe Biden a fait quelques remarques avant le 44e POTUS et sa bien meilleure moitié est montée sur le podium pour laisser tomber ses propres barres. Un, en particulier, qui n’a pas échappé à nos oreilles est le commentaire de Michelle Obama sur le transfert pacifique du pouvoir.

«Ceux d’entre nous qui ont la chance de servir travaillent, comme l’a dit Barack, aussi dur que possible aussi longtemps que possible, tant que les gens choisissent de nous garder ici. Et, une fois notre temps écoulé, nous passons à autre chose. Et tout ce qui reste dans ce lieu sacré, ce sont nos bons efforts et ces portraits.