Barack et Michelle Obama assistent à la remise des diplômes USC de Sasha Obama

Sacha Obama est tout grandi et diplôme universitaire! Fier ancien président Barack Obamaancienne première dame Michelle obama et grande soeur Malia assisté à la cérémonie à l’USC.

Le temps passe vraiment ! Il semble qu’hier encore, Sasha était l’adorable petite fille aux côtés de ses célèbres parents à la Maison Blanche. Maintenant, la plus jeune fille d’Obama suit leurs traces bien éduquées avec une autre réalisation. Vendredi, Sasha a obtenu son diplôme avec l’ancienne première famille la soutenant dans le public, selon Essence.

La jeune femme de 21 ans a obtenu son diplôme de premier cycle en sociologie à l’Université de Californie du Sud. Sasha a commencé sa carrière universitaire au Université du Michigan en 2019. Elle est passée à la Californie ensoleillée en 2022.

Aucune annonce n’a expliqué le transfert scolaire de Sasha, mais il semble probable qu’elle souhaitait se rapprocher de Malia. L’année dernière, Michelle a dit au Aujourd’hui Montrer qu’ils sont meilleurs amis et vivre ensemble. Elle a plaisanté en disant que ses filles les hébergeaient pour des apéritifs et des cocktails.

Comme la plupart des frères et sœurs, Michelle a dit qu’il fut un temps où Sasha et Malia ne pouvaient pas s’entendre. Maintenant, ils sont inséparables.

« Il y a eu une période où ils ne pouvaient pas se supporter. Et j’ai dit: ‘Vous attendez. Vous allez vous réveiller un jour et vous allez regarder cette autre personne et savoir que vous partagez quelque chose de très unique, surtout compte tenu de ce qu’ils ont traversé », a-t-elle déclaré.

« Les voir dans cet endroit où ils sont les systèmes de soutien les uns des autres et se soutiennent mutuellement, c’est exactement ce qu’une mère voudrait », a poursuivi Michelle Obama.