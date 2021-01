Le président Barack Obama a adressé ses meilleurs vœux à son ancien vice-président mercredi matin alors qu’il publiait un message de célébration à Joe Biden avant son investiture en tant que 46e président du pays.

Obama a partagé une image touchante du couple pendant qu’ils travaillaient ensemble dans sa propre administration, alors qu’ils sortaient du bureau ovale les mains sur le dos.

‘Félicitations à mon ami, le président @JoeBiden! C’est votre temps », a-t-il écrit.

Obama assiste à l’inauguration de mercredi aux côtés d’autres anciens présidents Bill Clinton et George W. Bush.

Alors qu’il saluait le vice-président Kamala Harris avant la cérémonie, il lui a donné un coup de poing et a dit « si fier de vous », selon E! Nouvelles.

L’ancienne candidate démocrate Hillary Clinton a également partagé ses félicitations à Biden en publiant une photo des deux de sa propre campagne.

«Tellement excité d’appeler ces deux personnes merveilleuses« M. President »et« Dr. Biden », a-t-elle écrit dans un tweet mercredi matin.

L’ancienne secrétaire d’État a ensuite partagé une image de Kamala Harris dans laquelle elle l’a félicitée pour avoir été la première femme à occuper le poste de vice-présidente.

«Cela me ravit de penser que ce qui nous semble historique et étonnant aujourd’hui – une femme qui a prêté serment à la vice-présidence – paraîtra normal, évident,« bien sûr », aux petites-nièces de Kamala à mesure qu’elles grandiront», a écrit Hillary.

«Et ils auront raison.

L’ancien président américain George W Bush (à gauche), Jym Clyburn de Caroline du Sud (au centre) et l’ancien président américain Bill Clinton (à droite) sont vus lors de l’inauguration de Biden

L’ancien président Bill Clinton et son épouse l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton arrivent au Capitole américain avant l’investiture du président élu Joe Biden mercredi

George W. Bush et sa femme, Laura, étaient les premiers à arriver au complexe mercredi matin, plusieurs heures avant la cérémonie de prestation de serment de Biden.

Barack et Michelle Obama et Bill et Hillary Clinton ont suivi peu de temps après, chaque couple arrivant dans des cortèges séparés.

Le président Trump et l’ancien président Jimmy Carter, qui à 96 ans est le président le plus âgé en vie, ne sont pas présents.

Carter et sa femme, Rosalynn Carter, 93 ans, ont largement passé la pandémie de coronavirus chez eux à Plains, en Géorgie.

Carter avait été le premier ancien président à confirmer qu’il assistait à l’inauguration de Donald Trump en 2017.

Biden et sa femme, Jill, sont arrivés au complexe mercredi matin, environ 90 minutes avant sa cérémonie d’assermentation à midi.

Ils étaient accompagnés de la vice-présidente élue Kamala Harris et de son mari, Douglas Emhoff, et ont été accueillis par la sénatrice américaine Amy Klobuchar du Minnesota.

Biden s’est adressé au pays pour la première fois en tant que président et a déclaré à la nation que « la démocratie avait prévalu » – après une transition chaotique où son prédécesseur a nié sa victoire électorale et ne l’a jamais félicité pour sa victoire.

« La volonté du peuple a été entendue et la volonté du peuple a été écoutée », a déclaré Biden sur le front ouest du Capitole, deux semaines à peine après que les émeutes de MAGA aient menacé d’arrêter le décompte des voix électorales pour le président. .

Cela est arrivé quelques instants après que Biden a levé la main et a prêté serment de « préserver, protéger et défendre » la Constitution mercredi – commençant son mandat au milieu d’une pandémie et mettant fin à un mandat tumultueux de quatre ans du président Donald Trump.