Bar vs Flip : une expérience Oppo

Introduction

Comme vous le savez peut-être, Oppo est l’un des sponsors majeurs du tournoi de tennis sans doute le plus prestigieux au monde : Wimbledon. L’entreprise m’a gentiment invité à passer une journée autour des pelouses sacrées et à réessayer ses derniers produits phares.

Nous avons déjà examiné l’Oppo Find X6 Pro et le Find N2 Flip. J’ai pensé qu’il y avait peu d’informations plus utiles que je pourrais ajouter sur les deux téléphones individuellement. Au lieu de cela, j’ai décidé de consacrer mon temps à répondre à une question différente que je reçois de plus en plus fréquemment de la part de mes amis et de ma famille ces derniers temps. Ces téléphones Flip pliables au look cool sont-ils meilleurs que les barres existantes ?

Alors que les pliables horizontaux couvrent un segment de prix différent et répondent à des cas d’utilisation quelque peu différents, les flips et les barres phares occupent un segment très similaire, il y a donc naturellement un chevauchement de clients potentiels. Et même si je me base uniquement sur les deux téléphones Oppo, les conclusions s’appliquent aux deux classes de téléphones en général.

J’ai pris les deux téléphones et j’ai cherché lequel serait le mieux adapté à différentes tâches. Je les porterais tous les deux tout le temps et tous les deux jours, j’alternerais lequel serait mon appareil principal pour minimiser les biais.

Conception

Le Find X6 Pro est un superbe téléphone avec son dos en cuir et son module appareil photo intéressant, et je doute que son apparence intéresse quiconque. Cependant, il n’est toujours pas aussi attrayant que le Find N2 Flip – et ce n’est pas seulement mon opinion non plus.

Lorsque vous sortez les deux en public, le pliable attire les regards les plus envieux. Le Find X6 Pro recevrait des compliments occasionnels, mais les gens sont tellement habitués à barrer les téléphones qu’ils ressentent tous la même chose. Le Find N2 Flip, en revanche, est un démarreur de conversation instantané et pour toutes les bonnes raisons aussi.

Et il y a quelque chose de très satisfaisant à ouvrir le téléphone pour répondre à un appel, puis à le fermer une fois que vous avez terminé. Un point sur le clapet ici.

Vie de la batterie

Les chiffres de notre test donnent un léger avantage au Find X6 Pro, et si vous gardiez le N2 Flip déplié tout le temps et utilisiez les deux téléphones de la même manière, cela se répercuterait probablement dans la vie réelle. Il y a cependant un problème : comme le N2 Flip dispose d’un écran externe quelque peu utilisable, vous n’avez pas besoin de l’ouvrir et d’allumer l’écran principal à chaque fois que vous recevez un message et que vous souhaitez le consulter.

Vous pouvez également, ou plutôt devriez, utiliser l’écran externe lorsque vous prenez des selfies, car il vous offre une qualité bien supérieure à celle de l’appareil photo principal. Et si vous êtes un photographe ou si vous visitez simplement des endroits sympas comme moi, cela contribuera considérablement aux économies de batterie.

Les deux téléphones semblaient donc pratiquement identiques en ce qui concerne la durée de vie de la batterie. S’il y en avait un, il était suffisamment petit pour ne pas être détecté lors d’une utilisation quotidienne.

Une différence que j’ai ressentie concernait les temps de charge. Bien que le N2 Flip soit probablement le meilleur des clapets dans cet aspect, ses recharges semblaient toujours lentes par rapport à celles du Find X6 Pro. Je pouvais me lever le matin, brancher le Find X6 Pro et le récupérer complètement chargé au moment où j’étais prêt à sortir pour le petit-déjeuner – un luxe que le N2 Flip ne m’offre pas. Je donnerais l’avantage aux téléphones-barres ici pour cette raison, mais peut-être pas tout l’intérêt.

Caméra

Les produits phares du bar ont clairement le dessus sur les téléphones à clapet en ce qui concerne le matériel et le duo sur lequel j’ai expérimenté ne fait pas exception. L’Oppo Find X6 Pro a plus de caméras, des capteurs plus grands et des optiques plus lumineuses et vous serez pardonné de vous attendre à ce qu’il marche sur celui-ci. Cependant, la comparaison avec la réalité était tout sauf unilatérale.

En ce qui concerne les prises de vue à la lumière du jour, les smartphones ont parcouru un tel chemin que même les utilisateurs de milieu de gamme produisent de nos jours de superbes photos. Et le Find N2 Flip est bien meilleur qu’un mid-ranger, il n’y a donc aucun problème avec sa sortie. C’est pourquoi, pour les bonnes photos lumineuses, je finissais principalement par utiliser le téléphone qui était mon téléphone principal à l’époque.

Les seules exceptions étaient les objets lointains, qui nécessiteraient exclusivement l’utilisation du Find X6 Pro – la caméra principale de 23 mm du Flip était presque inutile pour ceux-là.

En revanche, les selfies seraient le domaine de Find N2 Flip. Alors que les deux téléphones disposent de caméras selfie identiques de 32 MP, l’écran externe permet au pliable d’utiliser son appareil photo principal pour prendre des photos de vous-même. Ce jeu de tir principal qui peut faire des tours autour des caméras selfie classiques, sans oublier qu’il dispose d’une sauvegarde ultra-large de son côté.

Le mode caméscope s’est également avéré utile, littéralement, car il était plus confortable que l’enregistrement vidéo classique. La capacité du N2 Flip à agir comme son propre trépied lorsqu’il est placé à moitié plié sur une surface plane est encore plus pratique. La dernière fonctionnalité très appréciée activée par l’écran externe est la prévisualisation qu’il permet lorsque vous photographiez d’autres personnes, afin qu’elles puissent ajuster leur pose.

Pourtant, quand il faisait vraiment sombre, je reviendrais au Find X6 Pro, qui transformerait la nuit en jour et lui donnerait ensuite un peu de couleur si vous le souhaitez. Et comme j’apprécie les performances en basse lumière et au téléobjectif par rapport aux selfies, je confie cette tournée à l’équipe des téléphones-bars. Cependant, beaucoup de gens seraient parfaitement satisfaits de la sortie de l’appareil photo du Find N2 Flip, et les accros aux selfies le préféreront probablement même au X6 Pro.

Productivité et usage général

Une fois déplié, le Find N2 Flip correspondrait à n’importe quel téléphone-bar en termes de ce que vous pouvez en faire. Et comme l’écran de couverture contribue à peine à ce que vous pouvez réaliser avec le téléphone, les choses semblent plutôt équilibrées. Une fois de plus, le facteur de forme pliable ajoute une touche particulière, mais cette fois, il n’est pas en faveur de son propriétaire.

Vous devez déplier le téléphone chaque fois que vous souhaitez faire quelque chose avec lui – qu’il s’agisse de répondre à un message, de consulter Google Maps ou de naviguer sur le Web, cela vous gêne lorsque vous êtes un gros utilisateur. C’est une étape supplémentaire chaque fois que vous voulez faire presque n’importe quoi et des étapes supplémentaires ne sont jamais une bonne chose.

D’un autre côté, transporter le Find N2 Flip en forme de boîte à poudre est considérablement plus agréable que de regrouper le Find X6 Pro. L’écran incurvé du téléphone à barre lui permet de se glisser dans la plupart des poches, mais ne correspond pas tout à fait à son rival. Les 25 g de poids supplémentaire étaient également facilement ressentis lorsque je portais un jean, sans parler d’un short.

Les deux premiers tours égalisant le score, la catégorie est finalement décidée par la manipulation, ce qui la fait pencher en faveur du Find X6 Pro. Le Find N2 Flip est un téléphone très glissant, tandis que le cuir végétalien du bar phare colle juste à vos doigts. Mettre le boîtier sur le pliable a un peu aidé, mais le plastique dur n’est pas non plus si adhérent. Et l’utilisation d’un téléphone pliable avec un étui ajoute tellement d’épaisseur que cela gâche toute l’expérience de transport.

Conclure

Inutile de compter le score ici – les modèles d’utilisation de chacun sont différents, donc produire un score final unique serait au mieux dénué de sens et au pire trompeur. Au lieu de cela, je vous suggère de compter les chapitres qui comptent pour vous, puis d’obtenir votre propre score personnalisé.

Le résumé est le suivant : si vous aimez le design, optez pour le pliable et vous ne le regretterez pas ; Si le corps flexible n’évoque pas de sentiments forts, vous feriez probablement mieux d’utiliser un vieux téléphone-bar ennuyeux.

Cela dit, cela fait 16 ans que les premiers téléphones à écran tactile modernes sont apparus – des siècles dans le monde de la technologie, donc tout ce qui concerne le facteur de forme a eu tout le temps de mûrir.

En comparaison, le Galaxy Z Flip est sorti il ​​y a à peine 3 ans, et cela fait à peine un an qu’il a été véritablement concurrencé par Oppo et Motorola. Il y a des progrès à faire dans ce domaine et nous verrons des pas de géant dans les prochaines générations. En fait, l’Oppo N3 Flip est déjà officiel en Chine et sa sortie mondiale promise contribuera grandement à égaler l’écart matériel de l’appareil photo. Cet article pourrait avoir besoin d’être revisité plus tôt que nous ne le pensons !