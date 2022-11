Ils Bragg différent!

Floride A&M est connu pour l’emblématique Marching 100, un programme d’ingénierie de renommée mondiale, un fier réseau d’anciens élèves et des méchants qui ont tué (et tué et encore tué) lors de leur retour à Tallahassee, en Floride.

Située sur la plus haute des sept collines, la Florida Agricultural and Mechanical University a été fondée en octobre 3, 1887 avec pour héritage de fournir un accès à une éducation abordable et de haute qualité avec des programmes et des services qui guident les étudiants vers la réalisation réussie de leurs rêves.

L’institution légendaire accueille près de 10 000 étudiants de partout aux États-Unis et de plus de 70 pays en tant que HBCU public le mieux classé au cours des trois dernières années.

Depuis sa création, la FAMU s’est engagée envers les valeurs de responsabilité, d’inclusion, d’innovation et d’intégrité. L’Université apprécie et approuve également la Déclaration de liberté d’expression du Conseil des gouverneurs et s’attend à ce qu’un discours civil ouvert et tolérant ait lieu dans toute la communauté du campus.

En plus du campus principal de Tallahassee, la FAMU possède plusieurs campus satellites à travers la Floride, notamment le College of Law d’Orlando et le College of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Institute of Public Health, qui possède des sites à Crestview, Tampa, Jacksonville et Miami.

Les anciens élèves notables comprennent Commun, Althéa Gibson, Anika Noni Rose, Emballeur, Pam Olivieret K. Michelle.

“L’université est déjà une période extrêmement formatrice pour tout le monde”, dit Packer qui a fait don de 500 000 $ à son alma mater avant l’inauguration d’un nouvel amphithéâtre des arts de la scène nommé en son honneur. «Mais en tant que jeune homme noir de Saint-Pétersbourg, en Floride, se rendant dans une HBCU, la première fois avec autant d’Afro-Américains, pour être au milieu de la communauté HBCU – cela m’a mis au défi d’une manière que je n’avais pas été défié auparavant et m’a permis de vraiment trouver ma voix.

Avez-vous vécu le Homecoming de la FAMU ? Si oui, comment était-ce ? Si non, POURQUOI ? Racontez-nous ci-dessous et profitez d’une galerie de méchants organisateurs de bar qui ont tué le retour de FAMU sur le revers.