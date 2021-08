TEEN Mom 2, le papa du bébé de la star d’Ashley Jones, Bar Smith, a admis qu’il « a une dépendance à l’alcool ».

Le jeune homme de 24 ans a parlé de sa précédente arrestation pour conduite en état d’ivresse lors de la réunion de l’émission mardi.

MTV

Le bébé papa d’Ashely, Bar, a admis qu’il avait une « dépendance à l’alcool »[/caption]

Shérif du comté de Merced

Il a parlé de son DUI mais pas de sa dernière arrestation en mai[/caption]

Au cours de la partie 2 de la Maman adolescente 2 réunion, Bar a été invité à préciser pourquoi il portait un moniteur de cheville au cours de la dernière saison de l’émission.

Bar a expliqué: « C’était pour m’assurer que je ne consommais pas d’alcool pendant que je luttais contre l’affaire que j’étais. »

Le MTV La star a révélé qu’il « le combattait réellement au départ », mais la situation n’a pas fonctionné en sa faveur « parce que c’est ma parole contre la police ».

Réfléchir à la moniteur de cheville, Bar a poursuivi: « C’est donc à peu près tout le temps que je me battais contre l’affaire que je devais continuer parce qu’ils voulaient s’assurer que je n’avais accès à aucun alcool, ce qui m’a énervé au plus au début, mais cela a fonctionné pour le mieux parce qu’à la fin de la journée, j’ai une dépendance, donc cela a fonctionné pour m’aider à m’en éloigner autant que possible.

Il a ajouté que le port du moniteur de cheville l’avait « absolument » aidé à réduire sa consommation d’alcool.

PLUS DE PROBLÈMES JURIDIQUES

Alors que Bar se sentait à l’aise pour discuter de son DUI d’il y a près de deux ans, AshleyLe papa du bébé a refusé de parler de sa dernière arrestation.

Le Soleil a rapporté en exclusivité que Bar a été arrêté et placé en garde à vue en mai, bien qu’on ne sache pas que l’incident a eu lieu à la fête d’Ashley.

Selon un rapport de police partagé par le compte instagram TeenMom.Tea, Bar a été arrêté pour « décharge volontaire d’une arme à feu par négligence » à 9h35 le 16 mai.

Il a été détenu à la prison principale du shérif du comté de Merced, tandis que la caution de la star de MTV était fixée à 25 000 $.

Le Sun a confirmé son arrestation, tandis que Bar était déjà libéré de prison le lendemain.

LA FÊTE A FAUX

Son plus récent l’arrestation a eu lieu après la fête de remise des diplômes universitaires d’Ashley et a été légèrement évoqué lors de la finale de la saison Teen Mom 2.

Après des extraits de la fête, le texte à l’écran a révélé que Bar avait été arrêté plus tard dans la nuit.





Les caméras n’étaient pas présentes pour filmer la situation, comme l’expliquait le texte : « L’équipe de MTV a quitté la fête à 21 heures. Plus tard dans la nuit, la police a reçu un appel indiquant que des coups de feu avaient été tirés. Aucun blessé n’a été signalé.

« Bar a été arrêté pour décharge volontaire d’une arme à feu dans une affaire de négligence. »

Ashley et Bar partagent Holly, une fille de trois ans.

MTV

On a demandé à Bar d’expliquer pourquoi il portait un moniteur de cheville dans l’émission[/caption]

MTV

La star de MTV a déclaré que cela l’avait « absolument » aidé à arrêter de boire[/caption]

Référez-vous à la légende

Ashley et Bar partagent Holly, une fille de trois ans[/caption]