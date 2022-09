Baquer Namazi : un Américain détenu à tort en Iran depuis plus de six ans doit subir une intervention chirurgicale urgente, selon sa famille

Baquer Namazi, 85 ans, et son fils, Siamak Namazi, sont tous deux considérés comme détenus à tort par le département d’État américain, et l’aîné a besoin d’être opéré “dans quelques semaines”, a déclaré sa famille. Ils exhortent le gouvernement iranien à libérer son Siamak en congé pour être avec son père pendant et après l’opération.

Selon une déclaration de Perseus Strategies, qui représente la famille, il avait déjà des problèmes de santé à l’époque et a développé d’autres problèmes médicaux au cours de ses six années de détention. Bien que sa peine ait été commuée, il lui a été interdit de quitter le pays pour se faire soigner.

“Les conditions de détention horribles, le refus de soins appropriés et le traumatisme général des six dernières années et demie ont été dévastateurs pour la santé physique et mentale de Baquer. Il a développé une épilepsie induite par le stress, à l’âge adulte, ainsi qu’une grave dépression. Il est souvent confus, se fatigue facilement et a du mal à se déplacer et à maintenir son équilibre, ce qui a entraîné plusieurs chutes », indique le communiqué.

“Ses problèmes de santé ont abouti à des blocages presque totaux dans son ICA droit en octobre dernier, l’exposant à un risque élevé d’avoir un accident vasculaire cérébral potentiellement mortel”, a-t-il déclaré. “Les autorités iraniennes ont ignoré les appels internationaux à lever l’interdiction de voyager de Baquer et l’ont forcé à subir l’endartériectomie carotidienne nécessaire en Iran, malgré le risque accru pour sa vie posé par l’environnement stressant, le mauvais suivi et les infections endémiques de Covid-19 dans le pays.”