Baptiste saison 2 – combien d’épisodes dans la série et qui est au casting ?

La série BBC One Baptiste est revenue sur nos écrans la semaine dernière pour une deuxième série avec le retour de Tchéky Karyo dans le rôle du détective Julien Baptiste se plongeant dans une nouvelle affaire en Hongrie.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle série, le casting et quand la regarder à la télévision.

Combien y a-t-il d’épisodes de Baptiste ?

Cette nouvelle série est composée de six épisodes d’une heure, diffusés à 21h le dimanche, sur BBC One.

La série a été tournée à Anvers, Gand, Amsterdam et Deal in Kent.

Le spectacle a été produit par Harry et Jack Williams de Two Brothers Pictures.

Piers Wenger, contrôleur de BBC Drama, déclare : « Julien Baptiste – interprété par l’exceptionnel Tchéky Karo – est l’une des plus grandes créations des frères Williams et mérite tout à fait son propre spectacle.

« Cette première série de Baptiste nous permettra d’en découvrir plus sur Julien que jamais alors qu’il est parachuté au centre d’une histoire criminelle choquante et de grande envergure. »

Qui est dans le casting de Baptiste ?

Tchéky Karyo reprendra son rôle de pour le nouveau chapitre et il sera rejoint par Fiona Shaw de Killing Eve pour la série 2.

Alors que Harry et Jack Williams ont confirmé qu’ils ne reviendraient pas.

Tchéky Karyo – Julien Baptiste

Tchéky Karyo, 64 ans, est un acteur français d’origine turque qui a commencé sa carrière comme comédien de théâtre avant de passer au cinéma dans les années 80.

En 2000, il a joué aux côtés de Mel Gibson dans The Patriot et est également apparu dans The Bear de Nikita et Jean Jacques-Annaud.

Tchéky dit : « Il est rempli de colère, d’amertume, de douleur, et il ne sait plus où est le nord ou le sud.

« Julien est perdu ; il devient agressif, il s’emporte et fait beaucoup de peine à ses proches à la maison.

C’est ainsi qu’on le découvre au début de la série. Ensuite, nous passons en revue différentes périodes pour comprendre d’où il vient et finalement voir à quel point sa capacité de résilience est grande. »

Anastasia Hille – Célia Baptiste

Anastasia Hille, 52 ans, est une actrice britannique qui joue le rôle de la femme du détective Baptiste.

Elle a joué aux côtés de Tchéky dans la série originale de 2016 The Missing.

L’actrice britannique est également apparue dans Kavanagh QC: The Sweetest Thing, Trial and Retribution et The Cazalets.

Ses rôles au cinéma incluent The Hole, The Abandoned, Snow White And The Huntsman et Mamma Mia: Here we go again!

Tchéky a taquiné : « Célia s’efforce de lui faire prendre conscience de ça mais il est tellement têtu.

«Il pense qu’il est responsable de sa tragédie familiale et porte cela avec lui tout le temps. Julien est un peu masochiste avec la douleur.

Fiona Shaw – Emma Chambers

La star de Harry Potter et Killing Eve, Fiona Shaw, incarne Emma, ​​une ambassadrice britannique dont le mari et les fils adolescents disparaissent pendant des vacances en Hongrie.

Baptiste aide Emma dans sa recherche pour les retrouver et le couple se lie d’amitié.

Ace Bhatti – Nadeem

La star d’EastEnders, Ace, a déjà joué dans Line Of Duty et Three Girls.

Son personnage Nadeem aide à gérer la frénésie médiatique entourant Emma et sa famille disparue.

Il fait partie de l’équipe d’Emma à l’ambassade.

De quoi parle la série 2 de Baptiste de BBC One ?

Le synopsis de la série taquine: « Julien Baptiste n’est pas l’homme que nous avons laissé à la fin de la première série.

«Après avoir subi une horrible tragédie personnelle, Julien a repoussé Celia et cherche toute distraction – que ce soit le fond d’une bouteille ou un nouvel étui – pour le consommer.

« Lorsque toute la famille de l’ambassadeur Emma Chambers disparaît dans les montagnes hongroises, Julien retrouve sa nouvelle valise. Il se rend immédiatement au complexe où séjournaient les Chambers et se retranche dans le monde d’Emma.

« Bien qu’elle ne soit plus détective à titre officiel, Emma se rend compte que l’expérience et la capacité de Julien à comprendre la nature humaine seront essentielles pour retrouver sa famille.

« Lorsque l’affaire tourne au meurtre et à l’enlèvement, Julien doit travailler en étroite collaboration avec la police hongroise, dont Zsofia Arslan, qui dans un premier temps rejette ses offres d’aide mais en vient vite à voir sa valeur.

«Julien navigue dans une force de police en laquelle il ne peut pas faire confiance et des médias obsessionnels cherchent désespérément plus d’informations sur une affaire internationale aussi médiatisée. Ambassadrice britannique en Hongrie, Emma essaie d’exercer son influence, mais les couches de corruption et de secrets s’avèrent trop complexes pour être dévoilées. Julien, Zsofia et Emma doivent travailler ensemble si Emma veut retrouver sa famille.





Que s’est-il passé la semaine dernière ? Divulgacher!

Dans le premier épisode du 15 juillet 2021, Baptiste se rend en Hongrie pour aider l’ambassadrice britannique, Emma Chambers, à retrouver sa famille disparue.

Lorsque son mari est retrouvé abattu dans la forêt, la pression est sur les deux fils adolescents d’Emma alors que Baptiste se rend compte qu’un homme avec un tatouage distinctif semble avoir kidnappé les garçons.

L’épisode saute vers un Baptiste alcoolisé et barbu recevant la visite d’une Emma attachée à une chaise.

Il semble qu’ils se soient séparés au cours de l’enquête et que son fils soit toujours porté disparu.

Baptiste hésite à aider Emma jusqu’à ce qu’elle lui montre le kidnappeur tatoué dans sa voiture.

Baptiste est diffusé le dimanche à 21h sur BBC One.