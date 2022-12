Banshees of Inisherin mène les nominations aux Golden Globe avec 8

Après que le scandale et le boycott aient plongé la Hollywood Foreign Press Association dans le désarroi et annulé sa remise de prix annuelle à la télévision pendant un an, les Golden Globes se sont préparés lundi pour son retour en déversant des nominations sur Les Banshees d’Inisherin et Tout partout tout à la fois.

Les nominations ont été lues par le duo père-fille George et Mayan Lopez sur NBC Aujourd’hui émission du matin.

L’histoire d’amis en conflit de Martin McDonagh Les Banshees d’Inisherin a mené tous les films avec huit nominations. Le film métavers fou Tout partout tout à la fois est arrivé deuxième avec six nominations.

Les nominés pour le meilleur film, drame, sont :

Les Fabelman.

Top Gun : Non-conformiste.

Elvis.

Le goudron.

Avatar : la voie de l’eau.

Les nominés pour le meilleur film, comédie ou comédie musicale sont :

Les Banshees d’Inisherin.

Tout partout tout à la fois.

Oignon de verre: un mystère à couteaux tirés.

Babylone.

Triangle de tristesse.

Parmi les nominés pour le meilleur acteur dans un drame figure Brendan Fraser. Fraser a déclaré qu’il n’assisterait pas aux Globes après avoir déclaré avoir été peloté en 2003 par Philip Berk, membre de longue date de la HFPA et ancien président de l’organisation.

Les Globes seront télédiffusés le 10 janvier, avec le comédien de stand-up Jerrod Carmichael.

Les Globes tentent de monter un retour cette année. Une enquête du Los Angeles Times au début de 2021 a révélé que le groupe n’avait alors aucun membre noir, une révélation aggravée par d’autres allégations d’irrégularités éthiques. De nombreuses stars et studios ont déclaré qu’ils boycotteraient l’émission. Tom Cruise a rendu ses trois Globes.

L’année dernière, NBC a annulé la diffusion télévisée qui aurait eu lieu en janvier dernier. Au lieu de cela, les Golden Globes se sont tenus tranquillement dans une salle de bal de Beverly Hilton sans aucune star présente. Les gagnants ont été annoncés sur Twitter.