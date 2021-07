Banquets de chair, cœurs arrachés & victimes mangées VIVANTES

L’histoire récente et macabre de la CHINE comprend des « banquets de chair » macabres où des « ennemis de classe » ont été gorgés vivants – mais le Parti communiste a tenté de dissimuler les horreurs.

Des témoins ont raconté des spectacles horribles de cœurs, de foies et de parties génitales de victimes arrachés et nourris à des fêtards enragés pendant la « révolution culturelle » frénétique du président Mao Zedong dans les années 1960.

Les gardes rouges chinois défilent publiquement leurs victimes, portant des bonnets d’âne et des pancartes proclamant leurs crimes… dans certains cas, ces « ennemis de classe » auraient été mangés Crédit : Alamy

La Révolution culturelle a vu des foules devenir folles Crédit : Alamy

Une famille mourant de faim pendant la Grande Famine où le cannibalisme sévissait Crédit : Alamy

La semaine dernière, célébrant son 100e anniversaire, le Parti communiste – qui a désormais un pouvoir absolu sur 1,4 milliard de personnes – a livré une version quelque peu sélective de son histoire d’après-guerre.

Soucieuse de maintenir la légende de Mao, l’histoire officielle ne fait aucune mention du cannibalisme, qui est le résultat direct de la politique insensée du tyran tordu – bien que ses propres citoyens en soient témoins.

Les pires excès qu’il a déchaînés sont survenus pendant la « révolution culturelle » frénétique de la fin des années 1960, que les historiens considèrent comme une tentative à peine voilée d’éliminer toute opposition.

Tous les professionnels – médecins, enseignants, avocats – ont été ciblés dans la grande purge des classes moyennes, dont Mao savait et craignait qu’il ne l’interpelle un jour.

Mais au plus fort de l’hystérie extrême qu’il a provoquée contre eux, certaines de ses victimes ont été dévorées lors de « banquets de chair » cauchemardesques.

Tout le cannibalisme était dû à la lutte des classes et était utilisé pour exprimer une sorte de haine Fonctionnaire communiste

Des organes et de la viande humaine auraient été cuits sur des barbecues et distribués à des foules aboyantes.

Certains des pires exemples de cela se sont produits à Wuxuan, dans la région de l’extrême sud du Guangxi, où les cœurs, les foies et les organes génitaux des victimes ont été coupés et arrachés.

Dans une interview avec l’agence de presse AFP, un membre de haut rang d’une enquête officielle secrète du début des années 1980 sur la barbarie parrainée par Mao a mis à nu l’horreur.

Demandant à ne pas être nommé par crainte de représailles, il a déclaré: « Tout le cannibalisme était dû à la lutte des classes et était utilisé pour exprimer une sorte de haine.

« Le meurtre était horrible, pire que des bêtes. »

Le président Xi Jingping apparaissant au centenaire du Parti communiste chinois vêtu du costume gris signature de Mao Zedong Crédit : Getty

La terreur et les politiques idiotes de Mao ont causé la mort d’environ 35 millions de personnes Crédit : Getty

Dans un manuscrit non publié, le fonctionnaire à la retraite a décrit les méthodes de mise à mort.

Il a déclaré: « Il y a eu des décapitations, des passages à tabac, des enterrements vivants, des lapidations, des noyades, des ébullitions, des massacres de groupe, des éventrements, des déterrements de cœurs, des foies, des organes génitaux, des tranches de chair, des explosions à la dynamite, etc., sans aucune méthode inutilisée. «

En 1968, un professeur de géographie du nom de Wu Shufang a été battu à mort par des élèves du collège de Wuxuan.

Son corps matraqué et ensanglanté a été transporté sur les pierres plates de la rivière Qian où un autre enseignant a été forcé, sous la menace d’une arme, d’arracher le cœur et le foie de leur collègue.

De retour à l’école, les élèves ont fait un barbecue et se sont moqués des orgues avec enthousiasme.

Dans un autre incident, un enseignant a accusé une étudiante d’être « contre-révolutionnaire », a ordonné qu’elle soit tuée, puis a mangé le cœur de la jeune femme après avoir entendu qu’il pouvait guérir une maladie cardiaque.

« Vive la victoire de la guerre populaire ! »… de nombreux historiens pensent que c’était juste une excuse pour que Mao élimine toute opposition potentielle Crédit : Getty

Le romancier chinois Zheng Yi s’est récemment penché sur des rapports de cannibalisme. Les habitants lui ont dit que les foies et les cœurs étaient les principales cibles.

Dans certains cas, des organes ont été piratés alors que les victimes étaient encore en vie.

Les horreurs de la Révolution culturelle sont survenues quelques années seulement après que la pire famine de l’histoire de l’humanité ait entraîné un effondrement des normes.

La dégradation totale a conduit à la rupture du tabou de manger de la chair humaine – même s’il s’agissait de leur propre enfant.

Après avoir gouverné le pays pendant huit ans, Mao a décidé en 1958 qu’il était temps pour le « Grand Bond en avant », et a forcé les gens à s’installer dans des communes agricoles.

Mais plutôt que de faire avancer le pays, l’incompétence, la catastrophe environnementale et la terreur d’État ont ouvert la voie au cannibalisme qui a été décrit comme étant « à une échelle sans précédent dans l’histoire du 20e siècle ».

Une affiche du Parti communiste expliquait comment les «ennemis devraient être traités Crédit : AFP

Les enfants se sont retournés contre leurs parents Crédit : Alamy

Un problème était que Mao a ordonné que tous les moineaux soient tués parce qu’ils mangeaient trop de céréales.

Pourtant, les oiseaux s’étaient nourris de criquets.

Et une fois qu’ils ont été anéantis, les insectes granivores ont explosé et ont dépouillé toutes les récoltes.

Pas moins de 38 millions de personnes sont mortes de faim dans la famine, soit 450 fois le nombre de personnes tuées par la bombe atomique larguée sur Nagasaki à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

L’auteur Yang Jisheng a raconté au Guardian comment il avait recueilli des témoignages de cannibalisme pour son livre Tombstone, qui est interdit en Chine.

Les gens mangeaient des cadavres et se battaient pour les corps… ils mangeaient leurs propres enfants Auteur Yang Jisheng

Au départ, Yang ne croyait pas que cela s’était produit, mais lorsqu’il a interrogé des gens, il a découvert comment les voisins affamés mangeaient les voisins, les parents mangeaient leurs enfants et vice-versa.

Des foules en maraude ont fait irruption dans les maisons et ont assassiné ceux qui s’y trouvaient pour le peu de chair sur leurs os.

Il a écrit : « Les gens mangeaient des cadavres et se battaient pour les corps.

« Au Gansu, ils ont tué des étrangers – les gens m’ont dit que des étrangers étaient passés par là et qu’ils les ont tués et mangés.

« Et ils ont mangé leurs propres enfants. Terrible. Trop terrible. »

Elle a tranché la chair de la fille et l’a épicée avec des piments forts avant de la cuire à la vapeur et de la manger L’historien Zhou Xun

L’historien Zhou Xun a découvert un village à l’extrême sud-ouest du comté de Shizhu dans le Sichuan, entre 1959 et début 1961, l’équipe d’enquête du Comité provincial du Parti a découvert que 18 villageois de la brigade Wawu du district de Qiaotou avaient consommé des cadavres.

Il a écrit : « Une vieille dame nommée Luo Wenxiu a été la première à commencer à consommer de la chair humaine.

« Cela a eu lieu le 20 décembre 1960. Après la mort d’une famille entière de sept personnes, Luo a déterré le corps de la fillette de trois ans Ma Fahui.

« Elle a tranché la chair de la fille et l’a épicée avec des piments forts avant de la cuire à la vapeur et de la manger. »

Dans une interview avec Radio Free Asia, le vétéran dissident et militant des droits des États-Unis Harry Wu, de la Fondation de recherche Laogai, a expliqué comment ses expériences l’avaient amené à être convaincu que le cannibalisme se produisait à grande échelle.

Il a déclaré : « Récemment, j’ai reçu un autre article. C’est un document officiel qui a été envoyé pour transmission à un bureau de la province du Gansu.

« Ici, il vous montre l’heure, et l’unité de travail rural à laquelle appartenaient les gens, et les noms des personnes impliquées, et qui ils ont mangé, et comment ils les ont mangés.

« En voici un : ‘Ma Waiyou, de la commune de Maiji, village de Xinmin. Statut : paysan commun. Il a mangé Chen Zaxi. Relation : épouse. Il a mangé sa propre femme. Il a déterré son corps et l’a cuisiné.' »

« En voici un autre : « Yang Wenyi et Yuan Shuying du village de Houxiyan avec… huit personnes au total, ont déterré le corps d’un enfant, l’ont cuisiné et mangé ».

