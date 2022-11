Banques alimentaires : pourquoi certains experts se hérissent lors des campagnes de dons des Fêtes

St. John’s –

Les campagnes de dons aux banques alimentaires sont un incontournable de la saison des fêtes, mais certains chercheurs canadiens sur l’insécurité alimentaire affirment que les appels peuvent être difficiles à avaler.

Josh Smee, directeur exécutif de l’organisation à but non lucratif Food First NL de Terre-Neuve-et-Labrador, dit qu’il a tendance à se sentir en conflit pendant les vacances lorsque les appels se multiplient pour faire un don aux banques alimentaires locales, souvent accompagnés de messages sur l’élimination de la faim.

La faim est une question de revenu, a-t-il dit, ajoutant que les gens n’ont pas assez de nourriture parce qu’ils n’ont pas d’argent pour l’acheter.

Smee a déclaré que faire un don aux banques alimentaires ne mettra pas plus d’argent dans les poches des personnes qui en dépendent pour les repas, mais un changement systémique – comme l’augmentation du salaire minimum et des niveaux de soutien du revenu – le fera.

“La réalité est que nous avons construit un système où la charité privée remplace où le filet de sécurité sociale devrait être”, a déclaré Smee dans une récente interview. “En ce moment, il est absolument impératif que les gens fassent des dons quand ils le peuvent. Mais je pense que lorsque les gens font ces dons, ils devraient également tendre la main aux décideurs pour leur faire savoir qu’il n’est pas acceptable que ces circonstances existent.”

Les recherches de Proof, un groupe de travail national sur l’insécurité alimentaire basé à l’Université de Toronto, montrent que près de 16 % des ménages des provinces canadiennes ont ajusté leur régime alimentaire ou se sont tout simplement retirés en 2021 parce qu’il n’y avait pas assez de nourriture à portée de main.

Dans le même échantillon, les chercheurs ont découvert qu’environ 63 % des ménages recevant de l’aide sociale ou un soutien du revenu l’année dernière étaient en situation d’insécurité alimentaire. La même chose était vraie pour près de 14% des ménages interrogés dont le revenu provenait de salaires ou de traitements, selon les recherches du groupe.

Pendant ce temps, les taux annuels d’aide sociale pour une personne seule en 2021, y compris les allégements fiscaux, variaient de 7 499 $ au Nouveau-Brunswick à 13 838 $ à l’Île-du-Prince-Édouard, selon un rapport publié la semaine dernière par le groupe de réflexion anti-pauvreté de Toronto Maytree.

Smee a dit qu’il voulait voir les gouvernements provinciaux indexer les taux d’aide sociale à l’inflation et augmenter les salaires minimums. Il fait également partie d’un effort visant à encourager le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador à mettre en œuvre un programme de revenu de base.

“La pauvreté coûte tellement cher”, a déclaré Smee. “En fait, ce que nous faisons tous en tant que contribuables individuels … c’est que nous subventionnons en maintenant les taux de soutien du revenu bas et en maintenant les salaires bas. Parce que ces gens demandent alors soit des aides de l’État, soit des œuvres caritatives.”

Lynn McIntyre, professeure émérite de santé communautaire à la faculté de médecine de l’Université de Calgary, a déclaré qu’elle se sent désespérée chaque année alors que les gens sont invités à faire des dons aux banques alimentaires locales.

“Je pense que j’ai dépassé le désespoir, mais je n’ai toujours pas atteint la résignation”, a déclaré McIntyre, qui fait partie du groupe de recherche Proof. “Je suis très, très déçu que nous continuions à penser que ce problème lié à des revenus insuffisants peut être résolu par la nourriture.”

Les banques alimentaires ont ouvert leurs portes au Canada au début des années 1980 et étaient censées être un soutien temporaire au milieu d’une récession croissante, a déclaré McIntyre. Elle a déclaré que l’investissement continu du gouvernement dans les banques alimentaires signale que les personnes au pouvoir ne sont pas prêtes à s’attaquer aux causes profondes de la faim, notamment des revenus insuffisants.

Elle s’est dite ravie d’apprendre que l’organisation de Smee a tenu une conférence samedi à St. John’s, T.-N.-L., intitulée « Rethinking Food Charity ». L’événement visait à aider les organismes sans but lucratif comme les banques alimentaires à s’impliquer davantage dans la promotion d’un changement systémique.

“Je pense que c’est vraiment ce qu’il faut dire. Ne laissez pas tomber une canette et dites ensuite:” Mais je crois vraiment au revenu de base “ou” Je crois aux initiatives de réduction de la pauvreté “. Je pense que nous devons absolument arrêter ces réponses et renforcer notre système actuel.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 27 novembre 2022.