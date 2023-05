Banque TD : Bilan bancaire 2023

Banque TD La Banque TD se surnomme « la banque la plus pratique d’Amérique ». Mais parfois, la commodité a un coût. Bien qu’elle offre une gamme complète de produits bancaires et d’emprunt, y compris des CD et des prêts hypothécaires, la TD facture des frais de découvert élevés sur certains comptes chèques, et tous ses taux d’épargne ne sont pas aussi compétitifs que ceux d’autres banques. Il y a quelques raisons pour lesquelles vous pourriez envisager la Banque TD : elle offre des services bancaires en personne et est ouverte le dimanche. Mais si vous recherchez les meilleurs taux d’épargne et de CD, vous aurez besoin d’un compte courant pour bénéficier des taux de relation, et même dans ce cas, la plupart des taux sont assez bas. Voici notre point de vue sur la Banque TD et ce qu’il faut savoir avant d’ouvrir un compte.

Ce qu’on aime

Gamme complète de services et de produits bancaires et d’emprunt

Accès à plus de 1 110 succursales physiques et à plus de 2 600 guichets automatiques

Les clients titulaires de comptes-chèques TD peuvent profiter de taux de CD et d’emprunt concurrentiels

Offre un bonus pour les nouveaux clients de compte courant jusqu’à 300 $

Ce que nous n’aimons pas

Facture toujours les frais de découvert et les frais mensuels

Les taux d’épargne les plus élevés ne sont disponibles qu’avec des dépôts plus élevés

Certains comptes ne peuvent pas renoncer aux frais – qui peuvent s’accumuler rapidement

Taux d’intérêt bas par rapport aux autres banques qui proposent des CD et des comptes d’épargne

À qui s’adresse la Banque TD?

La Banque TD offre la commodité de tous les produits et services bancaires dont vous avez besoin sous un même toit. Et si vous êtes déjà client de la Banque TD, vous bénéficierez de taux plus élevés tout aussi compétitifs que les banques en ligne pour certains comptes de la Banque TD. Donc, si vous souhaitez accéder à des succursales physiques et que vous vivez dans le réseau de la banque – côte est, centre de l’Atlantique, Carolines et Floride – cela peut être un bon choix, surtout si votre emplacement est ouvert le dimanche.

Il est important de noter que certains États ont une présence beaucoup plus faible que d’autres. Par exemple, TD compte plus de 300 succursales dans le Massachusetts, mais seulement 12 dans le Rhode Island. Mais si vous n’êtes pas intéressé par le service de succursale physique, vous feriez peut-être mieux d’envisager les banques en ligne qui offrent moins de frais et plus d’avantages.

Comptes-chèques de la Banque TD

Aperçu

La Banque TD propose cinq comptes-chèques différents, mais aucun d’entre eux ne rivalise avec les meilleurs comptes-chèques. Nous apprécions le fait que la TD permet d’éviter facilement les frais sur son compte-chèques pratiques – il suffit de maintenir un solde quotidien minimum de 100 $ – et qu’elle offre un compte courant gratuit pour seniors. La TD offre également des primes aux nouveaux clients, généralement entre 100 $ et 300 $, en échange d’un certain montant de dépôts directs après l’ouverture d’un compte. Mais ses comptes courants ne font pas grand-chose d’autre.

Vous devrez lire les petits caractères pour vous assurer de désactiver toute protection contre les découverts, car la banque facture des frais de découvert de 35 $ sur certains de ses comptes. Vous voulez également vous assurer que vous pouvez facilement renoncer aux frais mensuels. Voici un aperçu des comptes-chèques offerts par la TD :

Caractéristiques du compte

Chèques pratiques TD Vérification simple TD La TD au-delà de la vérification Services bancaires essentiels TD Meilleur pour Solde quotidien minimum bas et remises Pas de solde minimum Pas de frais de guichet automatique Pas de frais de découvert APY Aucun Aucun 0,01 % Aucun Redevance mensuelle 15 $ 6 $ 25 $ 4,95 $ Conditions requises pour renoncer aux frais Maintenir un solde quotidien minimum de 100 $ Aucun, les frais sont obligatoires 5 000 $ en dépôts directs à chaque cycle de relevé, ou un solde quotidien minimum de 2 500 $ ou 25 000 $ sur tous les comptes TD Doit avoir entre 13 et 17 ans Tarifs au 15 mai 2023.

Avantages Large gamme de comptes chèques au choix

Plusieurs façons de renoncer aux frais de maintenance mensuels

Faible exigence de solde minimum pour éviter les frais de vérification de commodité

Les nouveaux clients peuvent obtenir un bonus d’inscription jusqu’à 300 $ Les inconvénients Facture toujours des frais de découvert pour certains comptes

Des frais mensuels sont obligatoires pour le compte-chèques simple de la TD

Paye peu ou pas d’intérêt

Exigence de solde minimum élevée pour éviter certains frais, tels que les frais de guichet automatique

Comptes d’épargne de la Banque TD

Aperçu

La Banque TD offre deux comptes d’épargne. Son compte d’épargne simple sert de compte d’épargne traditionnel avec très peu d’avantages et n’offre qu’un APY de 0,02 % – l’un des taux d’épargne les plus bas disponibles à l’heure actuelle. Tant que vous effectuez 12 virements récurrents d’au moins 25 $ la première année, vous pouvez renoncer aux frais mensuels de 5 $.

À première vue, le compte d’épargne Signature de la Banque TD semble être une victoire majeure sur les autres grandes banques. Mais un examen plus attentif révèle une autre histoire. Bien que vous puissiez gagner jusqu’à 3,51 % d’APY avec le compte d’épargne Signature de la banque, il est important de lire les petits caractères : gagner ce taux nécessite un solde quotidien minimum de 250 000 $. Et bien que ces 3,51% soient certainement impressionnants pour une grande banque, de nombreuses banques en ligne proposent des tarifs plus compétitifs avec moins d’exigences (dans certains cas, aucun dépôt minimum n’est même requis).

Si vous avez un solde inférieur, vous gagnerez un rendement inférieur. Par exemple, un solde entre 10 000 $ et 24 999 $ rapporte actuellement un APY de 2,00 % si vous avez un compte courant TD pour bénéficier de ce taux de majoration. Les soldes en dessous gagnent 0,01% APY – un taux encore plus bas que le compte d’épargne simple.

Épargne Simple TD Épargne Signature TD APY 0,02 % Taux de majoration pour les clients avec d’autres produits TD qui augmente avec un solde plus élevé – jusqu’à 3,51 % pour les dépôts de 250 000 $ ou plus Redevance mensuelle 5 $ 15 $ Exigences pour éviter les frais Maintenir un solde minimum de 300 $ (frais annulés pour certains groupes d’âge) Maintenez un solde minimum de 10 000 $, ou ouvrez un compte courant TD lié ou ouvrez le compte d’épargne en tant qu’IRA Tarifs au 17 mai 2023.

Avantages Les frais peuvent être évités si vous remplissez certaines conditions

Aucun dépôt minimum requis pour ouvrir

Accès au guichet automatique

Lien avec un compte-chèques TD pour une protection contre les découverts et un meilleur taux d’épargne

Pas de dépôt minimum Les inconvénients Frais de maintenance mensuels

Les taux d’épargne les plus élevés sont réservés aux clients ayant des soldes plus importants

De meilleurs taux d’épargne peuvent être trouvés ailleurs

Aucun chèque disponible pour le compte d’épargne

Comptes CD de la Banque TD

Aperçu

Si vous avez un compte-chèques auprès de la TD, vous pourrez peut-être bloquer un certificat de dépôt concurrentiel. Un compte courant TD vous donne droit à un taux de majoration beaucoup plus élevé que l’APY standard du CD. Mais seuls les CD de six, neuf et 12 mois offrent des taux de choc compétitifs qui valent la peine d’être pris en compte.

Vous pouvez choisir des durées de CD allant de six mois à cinq ans, mais ses tarifs sont inférieurs à la moyenne de CNET. Il convient également de noter que Les tarifs CD standard de la TD ne sont pas disponibles sur le site.

La TD offre également deux CD alternatifs. Il existe un CD sans pénalité – surnommé le CD No-Catch, puisque vous pouvez effectuer un retrait pendant votre mandat sans payer de pénalité. Mais il y a un hic : il nécessite un dépôt minimum de 250 $.

De plus, la TD a un CD à taux progressif avec des durées de trois et cinq ans, qui offre une augmentation annuelle du taux d’intérêt. Cependant, le taux de départ standard – 0,05% – est si bas qu’il vaut mieux chercher ailleurs. Et un dépôt minimum de 250 $ est requis.

Caractéristiques du compte

Les pénalités de retrait anticipé pour les CD Choice sont basées sur la durée :

Terme Peine Moins de 3 mois Tout intérêt Plus de 3 mois, moins de 1 an 3 mois d’intérêt Plus de 1 an, moins de 2 ans 6 mois d’intérêt Plus de 2 ans, moins de 3 ans 9 mois d’intérêt Plus de 3 ans, moins de 4 ans 12 mois d’intérêt Plus de 4 ans, moins de 5 ans 18 mois d’intérêt Plus de 5 ans 24 mois d’intérêt

Tarifs des CD Choix TD

Terme APY standard Taux de choc APY 3 mois 0,05 % 0,05 % 6 mois 1,00 % 3,51 % 9 mois 1,00 % 5,00 % 12 mois 1,00 % 3,75 % 18 mois 0,05 % 0,05 % 24mois 0,05 % 0,05 % 3 années 0,05 % 0,05 % 5 années 0,05 % 0,05 % Tarifs en date du 17 mai 2023 et varient selon l’emplacement.

Avantages CD à haut rendement, bump-up et step-up disponibles

Tarifs compétitifs sur certains CD promotionnels Les inconvénients Conditions CD limitées disponibles

Nécessite un dépôt minimum de 250 $

Faibles taux de CD

Nécessite un compte courant TD pour obtenir les meilleurs taux

Frais de découvert

Nous n’aimons pas que la Banque TD ait encore des frais de découvert. Vous pouvez vous voir facturer des frais de 35 $ si votre compte est à découvert de plus de 50 $ sur son compte-chèques de commodité, par exemple, et si vous essayez de faire trois achats ce jour-là, vous pourriez être touché par un énorme 105 $ par jour (35 $ x 3 ). Mais vous ne serez pas facturé de frais s’ils sont inférieurs à 50 $.

Si vous ne voulez pas vous soucier des frais de découvert, le compte Services bancaires essentiels de la TD est une meilleure option : il n’y a pas de frais de découvert, mais il y a des frais mensuels obligatoires de 4,95 $, ce qui est bien inférieur aux frais de découvert de la TD. Il existe de nombreuses autres banques qui ne facturent pas de frais de découvert, notamment Alliant Credit Union et Ally.

Autres produits bancaires

La TD offre une gamme d’autres produits, et si vous avez déjà un compte auprès de la Banque TD, vous pouvez bénéficier de réductions de taux. Voici ce qui est actuellement disponible sur certains prêts :

Premières hypothèques : Prêts hypothécaires à taux fixe et à taux révisable, y compris les prêts conventionnels FHA, VA, jumbo et à faible mise de fonds

Prêts hypothécaires à taux fixe et à taux révisable, y compris les prêts conventionnels FHA, VA, jumbo et à faible mise de fonds Deuxièmes hypothèques : Prêts sur valeur domiciliaire et HELOCs

Prêts sur valeur domiciliaire et HELOCs Cartes de crédit: Une gamme qui comprend des cartes de remise en argent et de récompenses traditionnelles, ainsi que des cartes de crédit sécurisées. Et la TD propose deux nouvelles offres à faible limite de crédit qui facturent des frais fixes au lieu d’intérêts variables

Expérience bancaire

La TD offre une rareté dans le secteur bancaire : plusieurs de ses succursales physiques sont ouvertes le dimanche. En ce qui concerne les outils numériques, la banque offre tout ce que vous attendez d’une grande banque qui dispose des ressources nécessaires pour investir dans les nouvelles technologies, notamment un site Web et une application mobile avec des fonctionnalités bancaires communes. Cependant, l’application mobile de la banque a enregistré des performances inférieures à la moyenne du secteur en La plus récente étude de satisfaction des applications mobiles de JD Power.

Service Clients

La Banque TD offre un service à la clientèle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au 1 888 751-9000. Vous pouvez également vous connecter avec des agents en direct via l’application mobile de la banque. De plus, la banque offre de l’aide via Facebook Messenger et la messagerie directe de Twitter. Si vous avez besoin de parler à quelqu’un face à face, utiliser l’outil de localisation en ligne de la banque pour trouver une succursale près de chez vous. Certaines succursales de la Banque TD sont ouvertes le dimanche pendant des heures limitées, ce que la plupart des banques n’offrent pas. Gardez à l’esprit que les succursales sont limitées à 16 États.