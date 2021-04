Banque numérique Application actuelle et carte de crédit

Actuel, une start-up de banque numérique qui a pris de l’ampleur pendant la pandémie, a triplé sa valorisation à 2,2 milliards de dollars cinq mois seulement après sa précédente levée de fonds, a appris CNBC.

La société a levé 220 millions de dollars dans une série D dirigée par le nouvel investisseur Andreessen Horowitz, selon le PDG actuel, Stuart Sopp. La start-up basée à New York précédent ronde en novembre l’évaluait à 750 millions de dollars.

Current est à la recherche de concurrents plus importants, notamment l’application Cash de Chime et Square, en fournissant des services financiers bon marché via une application mobile. La migration de la banque vers les services numériques, en cours depuis des années, s’est accélérée lors de la pandémie de coronavirus. Sopp a déclaré que la société comptait désormais près de 3 millions de clients après avoir atteint la barre du million l’année dernière.

La collecte de fonds montre que Current fait partie de la même conversation que d’autres grandes banques numériques qui menacent les institutions établies, a déclaré Sopp, un ancien trader de Morgan Stanley qui a fondé Current en 2015. Cela montre également l’impact continu des mesures prises par les banques centrales pour inonder les marchés. avec de l’argent en réponse à la pandémie, a déclaré Sopp. Les investisseurs recherchent des rendements partout où ils se trouvent.

« Nous avons des investisseurs exceptionnels qui ont regardé en profondeur Current et croient que nous sommes l’un des gagnants dans cet espace néobanque », a déclaré Sopp cette semaine dans une interview à Zoom. La série D comprenait également le nouvel investisseur TQ Ventures de Scooter Braun, ainsi que Tiger Global, Avenir et d’autres investisseurs qui ont participé à des tours précédents.

« Nous élargirons notre produit et notre portée démographique au cours des prochaines années », a-t-il ajouté. «Nous sommes ici pour défier la fraternité bancaire existante. Au cours des dix ou 20 prochaines années, la plupart des jeunes adultes ne verront pas les succursales comme une alternative viable à la banque, ce sera uniquement numérique et ils devront nous rattraper. . «

Current s’est développé en se concentrant sur les Américains qui gagnent environ 45 000 $ par an et qui peuvent ne pas être bien servis avec les comptes bancaires traditionnels, qui incluent l’accès aux succursales physiques, mais incluent également les frais de découvert et de tenue de compte.

L’âge moyen des clients est de 27 ans et ils sont regroupés dans des villes comme Atlanta, Brooklyn, Chicago et Las Vegas. La moitié des clients de Current sont des Noirs, a déclaré Sopp l’année dernière.

« Nous essayons d’aider quiconque vit chèque de paie à chèque de paie, qui est motivé et déterminé et veut voir un meilleur avenir », a déclaré Sopp.

Alors qu’Andreesen a investi dans Robinhood, Stripe et Plaid, la participation dans Current est sa première dans l’espace de la banque challenger, qui met souvent en vedette un acteur technologique associé à un autre. Soutenu par la FDIC institution. Andreesen a également investi dans Cross River, l’une des banques à charte qui aident à alimenter les fintechs, et la société d’avance de chèque de paie Earnin.

Sopp était en pourparlers avec Andreessen Horowitz depuis des années avant que la société ne décide d’investir, selon le PDG et David George, un associé général de la société qui se concentre sur l’investissement de croissance.

«Une grande partie de la construction de la relation avec le fondateur au fil du temps consiste à voir comment ils fonctionnent», a déclaré George. « Avec Stuart, nous avons pu observer la vitesse de leurs produits, ils sont extraordinairement rapides et donc à l’écoute de ce que le marché veut et a besoin. »