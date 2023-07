Banque du Canada : Lire le texte de la dernière hausse de taux

OTTAWA –

La Banque du Canada a relevé son taux directeur cible d’un quart de point de pourcentage à 5 % mercredi.



Voici le texte de la décision de la banque centrale :

La Banque du Canada a relevé aujourd’hui le taux cible du financement à un jour à 5 %, le taux d’escompte à 5,25 % et le taux de dépôt à 5 %. La Banque poursuit également sa politique de resserrement quantitatif.

L’inflation mondiale ralentit, avec des prix de l’énergie plus bas et une baisse de l’inflation des prix des biens. Cependant, une demande robuste et des marchés du travail tendus entraînent des pressions inflationnistes persistantes dans les services. La croissance économique a été plus forte que prévu, en particulier aux États-Unis, où les dépenses des consommateurs et des entreprises ont été étonnamment résilientes. Après une poussée au début de 2023, la croissance économique de la Chine ralentit, avec un ralentissement des exportations et une faiblesse persistante de son secteur immobilier. La croissance dans la zone euro est effectivement au point mort : alors que le secteur des services continue de croître, l’industrie manufacturière se contracte. Les conditions financières mondiales se sont resserrées, les rendements obligataires ayant augmenté en Amérique du Nord et en Europe, les principales banques centrales signalant que de nouvelles hausses des taux d’intérêt pourraient être nécessaires pour lutter contre l’inflation.

Le Rapport sur la politique monétaire (RPM) de juillet de la Banque prévoit que l’économie mondiale connaîtra une croissance d’environ 2,8 % cette année et de 2,4 % en 2024, suivie d’une croissance de 2,7 % en 2025.

L’économie canadienne a été plus forte que prévu, avec une demande plus dynamique. La croissance de la consommation a été étonnamment forte à 5,8 % au premier trimestre. Bien que la Banque s’attende à ce que les dépenses de consommation ralentissent en réponse à la hausse cumulative des taux d’intérêt, les récentes données sur le commerce de détail et d’autres données suggèrent une demande excédentaire plus persistante dans l’économie. De plus, le marché du logement a connu une reprise. Les nouvelles constructions et les inscriptions immobilières sont à la traîne de la demande, ce qui accroît la pression sur les prix. Sur le marché du travail, il y a des signes d’une plus grande disponibilité de travailleurs, mais les conditions restent difficiles et la croissance des salaires a été d’environ 4 à 5 %. La forte croissance démographique due à l’immigration ajoute à la fois la demande et l’offre à l’économie : les nouveaux arrivants contribuent à atténuer la pénurie de travailleurs tout en stimulant les dépenses de consommation et en augmentant la demande de logements.

Alors que les taux d’intérêt plus élevés continuent de se propager dans l’économie, la Banque s’attend à ce que la croissance économique ralentisse, se situant en moyenne autour de 1 % au cours du second semestre de cette année et du premier semestre de l’année prochaine. Cela implique une croissance du PIB réel de 1,8 % en 2023 et de 1,2 % en 2024. L’économie entrera dans une offre excédentaire modeste au début de l’année prochaine avant que la croissance ne reprenne à 2,4 % en 2025.

L’inflation au Canada a baissé à 3,4 % en mai, une baisse substantielle et bienvenue par rapport à son sommet de 8,1 % l’été dernier. Alors que l’inflation de l’IPC a diminué largement comme prévu jusqu’à présent cette année, la dynamique à la baisse provient davantage de la baisse des prix de l’énergie que de la baisse de l’inflation sous-jacente. Avec les fortes augmentations de prix de l’année dernière hors des données annuelles, il y aura moins d’élan à la baisse à court terme de l’inflation de l’IPC. De plus, avec des taux d’inflation sous-jacente sur trois mois oscillant autour de 3,5 à 4 % depuis septembre dernier, les pressions sous-jacentes sur les prix semblent être plus persistantes que prévu. Ceci est renforcé par les enquêtes auprès des entreprises de la Banque, qui révèlent que les entreprises continuent d’augmenter leurs prix plus fréquemment que la normale.

Dans la projection du RPM de juillet, l’inflation de l’IPC devrait osciller autour de 3 % pour l’année prochaine avant de baisser progressivement à 2 % au milieu de 2025. Il s’agit d’un retour à l’objectif plus lent que prévu dans les projections de janvier et d’avril. Le Conseil des gouverneurs reste préoccupé par le fait que les progrès vers l’objectif de 2 % pourraient s’enliser, compromettant le retour à la stabilité des prix.

À la lumière de l’accumulation de preuves que la demande excédentaire et l’inflation sous-jacente élevée s’avèrent toutes deux plus persistantes, et compte tenu de ses perspectives révisées d’activité économique et d’inflation, le Conseil des gouverneurs a décidé de relever le taux d’intérêt directeur à 5 %. Le resserrement quantitatif complète l’orientation restrictive de la politique monétaire et normalise le bilan de la Banque. Le Conseil des gouverneurs continuera d’évaluer la dynamique de l’inflation sous-jacente et les perspectives d’inflation de l’IPC. En particulier, nous évaluerons si l’évolution de la demande excédentaire, les anticipations d’inflation, la croissance des salaires et le comportement des prix des entreprises sont compatibles avec l’atteinte de la cible d’inflation de 2 %. La Banque demeure résolue dans son engagement à rétablir la stabilité des prix pour les Canadiens.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 12 juillet 2023.