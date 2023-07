Banque d’Amérique, Pinterest, Masimo et plus

Découvrez les entreprises qui font les plus gros mouvements avant la cloche :

Banque d’Amérique – Bank of America a ajouté 0,4% dans le pré-marché après avoir battu les estimations de haut et de bas pour le deuxième trimestre. Les résultats de BofA ont été aidés par des prêts plus rentables, stimulés par des taux d’intérêt plus élevés.

Banque de NY Mellon — La banque a annoncé des bénéfices et des revenus meilleurs que prévu pour le deuxième trimestre. Comme BofA, Bank of NY Mellon a bénéficié de l’impact de la hausse des taux d’intérêt. Cependant, le titre a chuté de plus de 1%

Financière PNC – PNC a chuté de 2,7% en pré-commercialisation après avoir enregistré des revenus trimestriels inférieurs aux attentes, même si les bénéfices ont dépassé les prévisions. Les dépôts et les revenus nets d’intérêts ont tous deux chuté chez PNC.

Verizon , AT&T – Verizon a gagné 1% dans les échanges avant commercialisation, tandis qu’AT&T a augmenté de 0,7%. Les deux ont chuté ces derniers jours, AT&T atteignant son plus bas niveau depuis 1993 lundi et Verizon plongeant à son plus bas depuis 2010. Les analystes s’inquiètent de la responsabilité potentielle de kilomètres de câbles gainés de plomb à travers les États-Unis.

Masimo – Masimo a chuté de 28 % en pré-commercialisation après que le fabricant de dispositifs médicaux ait prévu des ventes inférieures aux prévisions pour son deuxième trimestre, les hôpitaux ayant réduit leurs dépenses d’équipement dans un contexte d’augmentation des coûts de personnel.

Novartis – Novartis a bondi de 2,9% dans l’action de précommercialisation après que le fabricant de médicaments a relevé ses perspectives pour l’année complète sur de fortes ventes de produits pharmaceutiques. Novartis a également déclaré que son spin-off prévu de la division des médicaments génériques Sandoz aurait lieu au début du quatrième trimestre.

Pinterest — Pinterest a augmenté de 3,3 % dans les échanges en dehors des heures de bureau à la suite d’une mise à niveau pour « surperformer » de « en ligne » chez Evercore ISI. Evercore a déclaré qu’il voyait les dépenses publicitaires numériques se stabiliser, avec des indications d’une reprise au second semestre.

Compagnie de croisière norvégienne – L’action de l’opérateur de croisière a glissé de 1,8% dans l’action de précommercialisation après que Truist a rétrogradé l’action à une attente d’un achat. La société est optimiste quant aux tendances de l’industrie des croisières, mais note la récente surperformance du titre.