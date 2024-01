Bannon fustige Johnson pour avoir déclaré que la présidence de Biden était « la volonté de Dieu »

L’ancien assistant de la Maison Blanche, Steve Bannon, s’est penché sur la suggestion du président de la Chambre, Mike Johnson (R-La.), selon laquelle l’élection du président Biden était « la volonté de Dieu », arguant que le pays a besoin d’un président de la Chambre plutôt que d’un « théologien ».

Bannon, lors d’un épisode de son podcast « The War Room », a joué un clip des remarques de Johnson mercredi, disant à ses auditeurs de « soyez prêts à vous faire exploser la tête ».

On a demandé mercredi à Johnson s’il pensait que la présidence de Biden était « la volonté de Dieu », ce à quoi le président a expliqué qu’il était un « chrétien croyant à la Bible ».

« La Bible dit que Dieu est celui qui suscite les hommes et l’autorité. Je crois que Dieu est souverain – d’ailleurs, les fondateurs aussi », a déclaré Johnson. « Ils reconnaissent que nos droits ne viennent pas du gouvernement, ils viennent de Dieu, et que nous sommes créés à son image, que tout le monde est pareil. Nous avons tous des droits et des valeurs égaux et c’est quelque chose que nous défendons. Donc, si vous croyez toutes ces choses, alors vous croyez que Dieu est Celui qui permet aux gens d’être élevés en autorité. Cela devait alors être la volonté de Dieu, c’est ma conviction.

Bannon a interrompu le clip pendant son podcast et a faussement dit : « Yo, mec, c’est un président illégitime. As-tu perdu la tête ? Cette élection a été volée.

« Ne soyez pas théologien, je n’ai pas besoin d’un théologien. Il est le président de la Chambre. C’est ce dont le pays a besoin. Joe Biden n’est pas un président légitime des États-Unis », a poursuivi Bannon. « Non au Président. Alors non, Dieu ne l’a pas ressuscité.

Bannon, qui a quitté la Maison Blanche de Trump en août 2017 après des affrontements répétés avec d’autres collaborateurs et l’ancien président, a pris la défense du président ces dernières années, notamment en faisant valoir les affirmations infondées de l’ancien président Trump selon lesquelles les élections de 2020 avaient été volées.

L’élection de Johnson à la présidence en octobre a ramené le déni électoral dans la conversation nationale après que le républicain de Louisiane ait été l’un des 147 membres du GOP à voter contre la certification des résultats des élections de 2020. Johnson a également dirigé un mémoire d’amicus en faveur d’un procès au Texas contestant les résultats des élections de 2020 et a exprimé à plusieurs reprises son soutien à Trump.

Johnson, un baptiste du Sud, a également été soumis à un examen minutieux de sa foi et de la manière dont elle affecte ses points de vue sur certaines politiques, notamment l’avortement et la séparation de l’Église et de l’État.

Dans son premier discours en tant que président en octobre, Johnson a déclaré que Dieu avait « permis et ordonné à chacun d’entre nous d’être ici à ce moment précis », un commentaire qui a probablement suscité la question de mercredi sur la présidence de Biden.

The Hill a contacté le bureau de Johnson pour obtenir ses commentaires.