Bannon “a décidé qu’il était au-dessus de la loi”, déclare le procureur

WASHINGTON – Après des semaines de querelles juridiques et de discours passionnés sur les marches du palais de justice, le procès pénal de Stephen K. Bannon, un ancien assistant de l’ancien président Donald J. Trump, s’est ouvert mardi alors que les procureurs ont déclaré au jury qu’ils devraient répondre à un simple question : M. Bannon a-t-il défié le comité restreint de la Chambre chargé d’enquêter sur l’attaque du 6 janvier contre le Capitole en ignorant de manière flagrante une assignation à comparaître ?

M. Bannon, qui a quitté la Maison Blanche en 2017, a été inculpé en novembre de deux chefs d’outrage au Congrès après avoir refusé de se conformer à la demande formelle du comité d’enregistrements et de témoignages concernant l’émeute du Capitole. Le dépôt d’accusations était largement considéré à l’époque comme un test décisif pour savoir si le ministère de la Justice adopterait une position agressive contre l’un des principaux alliés de M. Trump alors que la Chambre cherche à développer une image plus complète des actions de l’ancien président et de son cercle intérieur avant et pendant l’attaque.

Les procureurs ont insisté sur le fait que M. Bannon avait clairement enfreint la loi. “Ce n’était pas facultatif, ce n’était pas une demande et ce n’était pas une invitation – c’était obligatoire”, a déclaré Amanda Vaughn, procureure fédérale, à propos de l’assignation que M. Bannon a ignorée. “L’accusé a décidé qu’il était au-dessus de la loi et qu’il n’avait pas à suivre les ordres du gouvernement comme ses concitoyens.”