Bannières Elburn pour honorer les anciens combattants locaux et les militaires – Shaw Local

Le Elburn Lions Club, l’American Legion Post 630 et le village d’Elburn s’associent pour honorer les anciens combattants locaux et les militaires de réserve et en service actif avec des bannières qui seront affichées sur des lampadaires dans le village.

Selon un communiqué de presse, les bannières militaires seront affichées le long de la rue Main, de Hughes Road à la route 38. Les bannières mesureront 30 pouces sur 84 pouces avec un design patriotique et afficheront la photo du lauréat et des informations militaires de base.

Carrie Walter, présidente du Elburn Lions Club, a déclaré qu’elle et son mari, le président du village, Jeff Walter, avaient vu des bannières similaires pendant leur séjour dans l’Indiana et avaient pensé que c’était une « excellente façon » d’honorer les anciens combattants. Son objectif est d’avoir une bannière sur chaque lampadaire du village.

“[As president], j’ai choisi de concentrer certains de nos dons caritatifs sur les problèmes des anciens combattants. Je suis très fière d’annoncer que nous avons parrainé un chien de refuge pour un vétéran local souffrant de SSPT, par l’intermédiaire de Canine’s for Vets, avec un don de 15 000 $ », a-t-elle déclaré. « Les bannières militaires sont une occasion d’honorer et de soutenir nos anciens combattants.

Les bannières seront recto-verso, de sorte qu’elles puissent être vues qu’elles conduisent vers le nord ou vers le sud à travers le centre-ville, et les informations sur la famille ou l’entreprise parrainant seront également visibles.

Ils seront affichés pendant deux périodes de trois mois en 2023 et 2024, pour le Memorial Day et le Veterans Day. Le village offre du temps et du matériel pour installer et enlever les bannières.

Les parrainages sont disponibles pour 225 $ et tous les bénéfices seront partagés entre Elburn Lions Charities et l’American Legion Post 630.

Pour commander une bannière, visitez https://militarytributebanners.org/illinois/elburn-il.html.

Pour plus d’informations, contactez Carrie Walter à elburnvetbanners@gmail.com.