Banni Chow Home Delivery: Pravisht Mishra alias Yuvan se fait tabasser par Dadusa alors que Vikram BGM de Kamal Haasan joue; les fans choqués [Watch]

Livraison à domicile Banni Chow est l’un des plus récents ajouts aux émissions de télévision. Il est sur le point de franchir la barre des 50 épisodes en quelques jours. Les stars de la livraison à domicile de Banni Chow Pravist Mishra de Avocat Babu renommée et Ulka Gupta en tête comme Yuvan et Banni. En peu de temps, Banni Chow Home Delivery d’Ulka et Pravisht s’est fait une place dans le cœur du public. Pravisht Mishra et Ulka Gupta ont déjà un fan qui les suit, cependant, ces derniers temps, leur fandom ne fait qu’augmenter. La dernière vidéo des tournages de Banni Chow Home Delivery devient virale et Yuvan se fait tabasser par sa Dadusa. Oui, regardez la vidéo ci-dessous :

Yuvan de Banni Chow Home Delivery battu par sa dadusa

Ainsi, Pravisht Mishra alias Yuvan a pris son compte sur les réseaux sociaux et a partagé une vidéo en ligne. Il a bien attiré l’attention des fans. Pravisht est vu dans son Sherwani bleu. La vidéo commence avec Yuvan alias Pravisht Mishra debout et face à la caméra placée en dessous. On voit le coup de pied de Dadusa alias Rajendra Chawla clignoter avant, il est entièrement vu à l’écran. Alors que Yuvan et Dadusa partagent un lien très chaleureux à l’écran, un lien encourageant entre grand-père et petit-fils. Cependant, ce « revers », comme l’a dit Pravisht Mishra, est cool aussi. Et à cela s’ajoute la musique de fond palpitante de la vedette de Kamal Haasan, Vikram. Dadusa bat Yuvan et c’est un spectacle choquant pour tous les fans. Regardez la vidéo ici:

Les fans réagissent à la vidéo de Pravisht sur les sets de Banni Chow

Il existe différents types de réactions à la vidéo de Pravisht et Rajendra sur Banni Chow Home Delivery. De nombreux fans ont jailli de la beauté de Pravisht dans le sherwani. D’un autre côté, les fans ont été choqués de voir l’équation modifiée entre Dadusa et Yuvan. Il semble que le public du Sud aime aussi cette bobine et le spectacle, Banni Chow Home Delivery. Beaucoup de fans du Sud ont réagi à la même chose et l’ont commenté. Découvrez les commentaires ici:

Si les rapports sont là, avant que Pravisht Mishra ne décroche le rôle de Yuvan dans Banni Chow Home Delivery, d’autres célébrités telles que Sumedh Mudgalkar, Abhishek Malik, Gautam Vig, Dev Aditya ont apparemment refusé le rôle.