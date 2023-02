BANNERS partage une liste de lecture de chansons d’amour pour la Saint-Valentin: écoutez – Hollywood Life

Voir la galerie







Chaque fois que la musique a été inventée, la “chanson d’amour” a été créée juste après. De chez Tchaïkovski Roméo et Juliette pour Etta James« Enfin » pour Dolly Parton/Whitney Houston“Je t’aimerai toujours” pour De La Soul“Eye Know” au Ramones« I Want You Around », la chanson d’amour a pris de nombreuses formes différentes, correspondant à toutes les nuances et complexités que l’émotion apporte. Alors, avec des centaines d’années de pratique, avons-nous compris la formule ? Qu’est-ce qui fait une bonne chanson d’amour ? “Si seulement je savais,” BANNIÈRESalias auteur-compositeur-interprète primé Michel Nelson, raconte HollywoodLife. “Alors je pourrais en écrire des tas et vivre dans une maison en or ou quelque chose comme ça.”

Bien sûr, BANNERS – qui a sorti son EP, J’aimerais être sans défaut, je ne le suis pas, en janvier – ne s’est pas contenté d’en rester là. Avec plus de 1,5 milliard de streams à son actif, un succès viral sur TikTok (“Someone To You”) et une réputation d’auteur de chansons sérieux et contagieux, il fait sais quelque chose sur l’écriture d’une chanson d’amour. « Je suppose que ça va être différent pour tout le monde, n’est-ce pas ? Pour moi, je pense que c’est probablement la simplicité. Il y a une vulnérabilité à dire simplement la chose dans un langage simple et très direct, et nous trouvons la vulnérabilité vraiment romantique en tant que culture. Se mettre à genoux ou se tenir sous la pluie avec des fleurs ou autre.

“Alors, quand vous ne vous cachez pas derrière une métaphore et dites simplement ce que vous pensez”, conseille BANNERS à quiconque écrit une chanson – ou un sonnet, un haïku ou un doux message à l’intérieur d’une Saint-Valentin aujourd’hui. « Je pense que c’est la chose la plus romantique de toutes. Des lignes comme “quand la vérité est, tu me manques”, dans “A Warning Sin” de Coldplay ou “si la fin du monde, j’espère que tu es avec moi”, dans “If The World Ends” de Guillemots sont romantiques. J’aime vraiment la ligne, ‘tout a changé.’ dans ‘Mirrorball’ par Coude. C’est vraiment difficile d’exprimer à quel point tomber amoureux de quelqu’un est puissant, ce sentiment que tout a changé. Donc, j’aime que Guy Garvey le dise.

Pour vous aider à dire ce dont vous avez besoin, BANNERS a également fourni une liste de lecture EXCLUSIVE de chansons d’amour pour aujourd’hui (avec des explications utiles pour vous seriez Roméos et Juliettes.) BANNERS commence son Parfaitement brisé Tournée au Royaume-Uni le 18 février, dans des villes comme Glasgow, Birmingham et Newcastle au cours des prochaines années. en ligne pour des nouvelles de la nouvelle musique, des nouveaux spectacles, et plus encore.

Glen Campbell, “Wichita Lineman”

J’aurais mis cette chanson dans n’importe quelle liste des meilleures chansons. “Et j’ai besoin de toi plus que je ne te veux, et je te veux pour toujours.” Il n’y a vraiment rien que je puisse dire que cette ligne ne fasse pas déjà. Juste la chose la plus romantique. Aie!

Coude, “Mirrorball”

C’est l’une des chansons de ma vie que je ne peux pas trop écouter car elle me fait ressentir trop de choses, et tu ne peux pas vivre ta journée dans cet état. Parfois, vous devez vraiment vous concentrer sur le fait de traverser la route ou de taper dans la main à un neveu. Guy Garvey est l’un des plus grands paroliers du monde, et cette chanson est la meilleure représentation de tomber amoureux que je connaisse. “Tout a changé.”

Nick Cave et les mauvaises graines, “Dans mes bras”

Ok, je sais que cette chanson parle de deux choses : l’amour et aussi l’addiction à l’héroïne. Je vais en oublier un pour les besoins de cette liste et me concentrer uniquement sur l’amour. Peut-être que nous ne devrions pas mettre les gens sur un piédestal trop souvent dans la vie, mais je pense que les chansons d’amour devraient le faire parfois. Celui-ci fait ça. “Je ne crois pas en l’existence des anges mais en te regardant je me demande si c’est vrai.” Rien qu’en écrivant ça, c’est fondamentalement une ligne de discussion un peu dégoûtante, mais c’est Nick Cave et tout ce qu’il veut faire me convient parfaitement.

Le National, “J’ai besoin de ma fille”

Certains jours, vous avez juste besoin d’être avec votre personne. C’est la seule façon de passer.

Les Beach Boys, “Dieu seul sait”

Allez donc! Que pouvez-vous dire à propos de Dieu seul sait? C’est peut-être le meilleur refrain de tous les temps, je pense.

Les Beatles, “La route longue et sinueuse”

En tant que personne de Liverpool, j’ai une obligation morale et (étonnamment) contractuelle d’avoir une chanson des Beatles dans cette liste. La plupart des gens ne savent pas que si vous êtes né dans un hôpital de Liverpool, vous devez, presque immédiatement, signer une chose qui dit que vous allez avoir une chanson des Beatles dans toutes les listes relatives à la musique enregistrée de haute qualité. . On pourrait penser qu’un tel contrat ne tiendrait pas devant un tribunal, mais les casiers judiciaires de Liverpool nous montrent que ce n’est pas vrai, et je ne prends pas le risque ! Voici donc une chanson des Beatles. De plus, cette chanson est le boss, et les Beatles sont les plus grands.

Coldplay-Fix ​​You”

Tout est si romantique, n’est-ce pas ? Ensuite, il y a un gros solo de guitare à la fin, que vous pouvez mettre très fort et aller courir et prétendre que vous êtes Chris Martin pendant une minute et que tout le monde pense que vous êtes brillant.

Leonard Cohen, “Alexandra partant”

Pauvre vieux Len ! Elles semblent toutes être des chansons d’amour non partagées avec Leonard Cohen, ce qui n’était sûrement pas vrai, n’est-ce pas ? Sa voix est si profonde et si belle, sûrement que toutes les dames l’aimaient ?! Celui-ci parle de quelqu’un que vous aimez mais elle est plus jeune et plus belle et vous savez qu’elle va partir pour quelqu’un de plus jeune et plus beau, mais elle est là maintenant alors aimez-la pendant qu’elle est à vous. Ne vous détournez pas. Aïe, mon cœur !

HL : Le critique Internet Todd In The Shadows a souligné comment “Missing” de Everything But The Girl contient la ligne “Tu me manques / comme les déserts manquent la pluie” comme étant une ligne puissante. Avez-vous également des lignes qui ont aidé à définir ce qu’est l’amour pour vous ? Votre choix de “Into My Arms” de Nick Cave en mentionne un. Y a-t-il une autre ligne que vous aimeriez mentionner?

BANNIÈRES: Ouais, “Et j’ai besoin de toi plus que de te vouloir, et je te veux pour toujours” dans “Wichita Lineman” de Glen Campbell est le gagnant ici. Je pense juste que personne ne pourra jamais battre ça. Il faut aussi faire attention à l’arrangement musical des chansons d’amour. Ils traitent d’un concept si doux, que si vous vous trompez d’instrumentation, vous le rendrez maladif et la chanson perdra sa vulnérabilité. “Wichita Lineman” a des cordes et des trucs, mais il fait tout si subtilement qu’il ne franchit jamais la ligne. Il reste toujours aussi vulnérable. Lyriquement, c’est un homme seul qui pense. De plus, je ne sais pas ce que c’est, mais il doit y avoir une certaine science dans la relation entre certaines notes qui frappent nos oreilles d’une certaine manière. Un moment de deux notes auquel on ne résiste pas, comme un chien qu’on griffe derrière l’oreille. “Wichita Lineman” fait un de ces intervalles dans les cordes à la toute fin. M’obtient à chaque fois!

Avez-vous déjà entendu une chanson ou une expression qui n’avait pas d’intention romantique, mais qui a été utilisée ou est devenue l’un des gestes les plus doux et les plus sincères ?

“Vous ne marcherez jamais seul” de Rodgers et Hammerstein. C’est dans le film Carrousel, mais a été un succès pop pour Gerry et The Pacemakers. Je pense qu’Elvis l’a fait aussi. Il est chanté avant chaque match du Liverpool FC et ce depuis les années 60. Je pense que ça a commencé parce que la foule avait besoin de quelque chose à faire avant le match et cette chanson était un succès à l’époque, donc elle a été diffusée sur le système de sonorisation du stade. Gerry et The Pacemakers sont de Liverpool, donc c’est logique. C’est devenu une chose si reconnaissable que maintenant quelques autres équipes l’ont adopté. Il en est venu à symboliser tant de choses qui se sont passées avec le club de football et la ville au cours de ces 50 années : triomphe, tragédie, déchirement, joie. Cela signifie tellement plus pour les gens que je pense que Rodgers et Hammerstein auraient pu penser que cela ferait l’affaire. J’en ai un peu tatoué sur le bras !

Selon vous, qu’est-ce qui est différent dans les chansons d’amour en 2023 par rapport, disons, il y a deux/trois/quatre décennies ?

Eh bien, leur son a changé. Il y a probablement plus d’autotune maintenant qu’il y a trois ou quatre décennies, mais j’imagine, au fond d’eux, que les chansons d’amour n’ont pas tellement changé. Nous essayons toujours d’atteindre les mêmes instincts et impulsions lorsque nous les écrivons et nous voulons être atteints de la même manière lorsque nous les écoutons. J’imagine que le sentiment de tomber amoureux est exactement le même maintenant qu’il l’était depuis que les humains sont des humains et je pense que nous écrirons sur les mêmes choses pour toujours.

Où vont l’amour et la romance dans le futur ? Surtout en termes de musique et d’art ?

Je ne vois pas vraiment comment quelque chose change fondamentalement. Il peut y avoir de nouvelles façons d’écouter, mais les nouvelles technologies ne sont pas de nouvelles façons d’être et de ressentir. J’ai vécu la pandémie toute seule. Je n’ai embrassé personne d’autre pendant des mois et des mois et des mois, et c’était horrible. Quand j’ai finalement embrassé quelqu’un, l’expérience a été si écrasante que j’ai failli fondre en larmes. Donc, mon expérience était que vous pouvez avoir toute la technologie que vous voulez, vous pouvez parler aux gens tous les jours sur les appels Zoom, Whatsapps, e-mails, Tiktok, Instagram, etc., mais au final, ce dont nous avons vraiment besoin, c’est d’un contact humain .

Aucune avancée technologique ne changera jamais cela. La musique évoluera toujours sur le plan technologique, mais les chansons d’amour traitent de l’émotion humaine, et l’émotion humaine n’est pas quelque chose qui change simplement parce que le nombre en haut d’un calendrier change. Nous nous considérons comme en quelque sorte plus développés, plus sages et moins impulsifs que les humains qui existé avant nous, mais nous ne sommes pas. Nous sommes exactement les mêmes personnes avec les mêmes impulsions que les personnes sur lesquelles Shakespeare a écrit ou pour lesquelles Mozart a écrit. Donc, nous pourrions trouver des façons de consommer les chansons différemment et elles pourraient sonner différemment, mais les chansons d’amour continueront à parler d’amour, et l’amour ne va nulle part.

