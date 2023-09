Banksy, valant des centaines de milliers de livres, pourrait être DÉTRUIT en quelques semaines à cause d’un danger imminent

Des œuvres d’art de BANKSY valant des centaines de milliers d’œuvres pourraient être détruites en quelques semaines seulement si rien n’est fait pour les sauver.

Une fresque murale représentant un bernard-l’ermite tenant une pancarte « Locations de luxe uniquement » face à trois crabes sans carapace a été griffonnée sur une digue du Norfolk en 2021.

L’œuvre de Banksy à Cromer, dans le Norfolk, qui vaut des centaines de milliers de dollars, pourrait être détruite en quelques semaines si rien n’est fait pour la sauver. Crédit : SWNS

La couleur et les bords de la peinture au pochoir ont été complètement délavés Crédit : SWNS

Mais le pochoir de Cromer est ravagé par la mer et s’est considérablement détérioré, sa couleur et ses bords étant désormais totalement délavés.

Le conseiller Tim Adams, chef du conseil du district de North Norfolk, a déclaré qu’il serait « surpris s’il survivait à l’hiver ».

Il a ajouté : « C’était une très belle chose à avoir pour la ville.

« Nous avons appliqué une résine pour le protéger, mais il est extrêmement exposé aux éléments, constamment touché par la marée haute, les débris et les intempéries. »

La pièce maîtresse – une attaque contre les locations de vacances coûteuses – a également été endommagée par des vandales qui y ont pulvérisé des organes génitaux et des points d’exclamation.

Après avoir découvert la pièce, le conseil a décidé de ne pas la retirer, admettant qu’il serait difficile de déplacer un si énorme morceau de béton.

Et M. Adams a déclaré que les conseillers estimaient que l’artiste avait l’intention de le laisser.

« Très peu d’entre eux restent dans le domaine public et sont librement accessibles », a-t-il ajouté.

L’art faisait partie d’un certain nombre créé par Banksy en août 2021 dans le cadre de sa série « Great British Spraycation » le long de la côte est de l’Angleterre.

D’autres œuvres de la série comprenaient une écurie miniature au toit de chaume avec les mots « Go Big or Go Home » sur le côté au Merrivale Model Village à Great Yarmouth.

Il a ensuite été vendu aux enchères pour 1 million de livres sterling.

Une énorme mouette peinte sur le côté d’un immeuble à Katwijk Way, Lowestoft, Suffolk a également été supprimée.

Il a été rapporté qu’il aurait pu rapporter entre 1 et 3 millions de livres sterling aux enchères.

D’autres œuvres de Banksy restent en place, notamment un couple dansant au sommet d’un arrêt de bus sur Admiralty Road, à Great Yarmouth, dans le Norfolk.

Tandis qu’une peinture d’enfants jouant dans un bateau au parc Nicholas Everitt, à Oulton Broad, Suffolk, subsiste.