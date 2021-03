Banksy: Un artiste admet que les œuvres d’un détenu en fuite sur l’ancien mur de la prison de Reading sont à lui | Actualités Ents & Arts

Banksy a confirmé qu’une peinture d’un détenu s’échappant d’une ancienne prison qui abritait autrefois le dramaturge Oscar Wilde était son œuvre.

L’insaisissable artiste de rue confirmé l’oeuvre était la sienne via une vidéo publiée jeudi sur son compte Instagram dans laquelle il usurpe le populaire professeur d’art de la télévision américaine Bob Ross.

Dans les images, Banksy est montré en train d’exécuter furtivement l’œuvre intitulée Create Escape sur le mur extérieur de la prison de Reading la nuit.

Image:

Les bombes aérosols de Bansky ont été montrées au début de la vidéo. Pic: banksy / Instagram



Après que Ross a présenté l’un de ses spectacles, le reste de la vidéo est Banksy, mais avec la narration de Ross, donnant l’impression que les deux sont censés aller ensemble.

L’œuvre montre un détenu s’échappant à l’aide d’une bobine de papier nouée d’une machine à écrire.

La prison, qui a fermé aux prisonniers en 2013, est l’endroit où Oscar Wilde a purgé deux ans de travaux forcés pour « grossière indécence ».

Wilde a été envoyé à la prison en 1895 après un nouveau procès et a écrit plus tard son dernier ouvrage publié, The Ballad of Reading Gaol, soulignant la nécessité d’une réforme des conditions inhumaines.

Image:

Un petit rouleau a été utilisé pour peindre des rayures grises sur l’uniforme de la prison. Pic: banksy / Instagram



Image:

La fille hula hooping de Banksy à Nottingham est apparue en novembre



Une pièce de l’artiste graffiti, appelée Aachoo !!, a été découverte sur le mur d’une maison à Bristol en décembre.

Il représente une retraitée portant un foulard en train d’éternuer et son dentier jaillit de sa bouche.

Image:

L’artiste est vu à l’aide d’un marqueur. Pic: banksy / Instagram



Deux mois avant, une oeuvre ironique est apparu sur un mur de briques sur le côté d’un salon de beauté au coin de Rothesay Avenue et Ilkeston Road à Lenton, Nottingham.

La peinture murale d’une petite fille hula hoop avec ce qui semble être un pneu de vélo a été peinte à côté d’un vélo abîmé avec une roue manquante enchaînée à un lampadaire.

En juillet de l’année dernière, l’œuvre d’art de Banksy à l’intérieur d’un wagon du métro de Londres, avec des messages sur la propagation du coronavirus, était supprimé par erreur par Transport for London (TfL).

Image:

Le détenu s’échappe de la prison. Pic: banksy / Instagram



L’avenir de la prison de Reading fait actuellement l’objet d’un débat acharné, le ministère de la Justice, propriétaire du bâtiment, devant décider d’ici le 15 mars s’il sera transformé en un lieu artistique.

Si l’offre du Reading Borough Council échoue, le site classé Grade II pourrait être vendu à des promoteurs immobiliers.