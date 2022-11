Banksy Street Art découvert dans des villes ukrainiennes dévastées

Le célèbre artiste Banksy confirmé à The Art Newspaper lundi qu’il a créé l’art de la rue en Ukraine et dans les environs.

Alors que la Russie mène une guerre dans le pays, Banksy a peint à la bombe plusieurs peintures murales en Ukraine, notamment dans la capitale Kyiv, la banlieue d’Irpin et la ville de Borodyanka.

L’une représente une gymnaste en équilibre sur les décombres d’une structure détruite. Une autre montre un homme ressemblant au président russe Vladimir Poutine se faire jeter lors d’un match de judo avec un jeune garçon (Poutine est un judo ceinture noire). Une autre, créée sur le mur intérieur exposé d’un bâtiment bombardé, montre un homme se frottant le dos assis dans une baignoire.

Banksy a affiché les peintures murales dans une vidéo publiée sur son Instagram. “En solidarité avec le peuple ukrainien”, lit-on dans la vidéo.

Des artistes du monde entier ont créé des peintures murales, des peintures et des œuvres pixélisées pour protester contre la guerre en Ukraine. Depuis le début de la guerre, des artistes sont descendus dans la rue pour peindre les villes en bleu et jaune, les couleurs du drapeau ukrainien, et manifester leur soutien au pays.

La Russie a envahi l’Ukraine en février. La guerre fait rage, l’Ukraine reprenant la ville de Kherson le 11 novembre.