Banksy révèle une peinture murale dans une ville ukrainienne qui a survécu à des semaines d’occupation russe | Nouvelles du monde

Banksy semble avoir confirmé qu’il est en Ukraine, après avoir révélé sa dernière œuvre sur Instagram.

La murale, qui montre une gymnaste en équilibre sur un bâtiment endommagé, a été publiée par le graffeur anonyme tard le vendredi soir.

Le site était sous-titré comme étant à Borodyanka, dans la région de Kyiv en Ukraine.

Deux autres peintures murales auraient été vues à proximité – l’une représentant un homme ressemblant au président russe Vladimir Poutine renversé lors d’un match de judo avec un petit garçon, et une autre montrant deux enfants utilisant un piège à réservoir métallique comme bascule.

Image:

La photo de cette peinture murale a été prise plus tôt ce mois-ci alors que son créateur n’était toujours pas vérifié. Photo : AP



Borodyanka, au nord-ouest de la capitale ukrainienne Kyiv, a été l’une des villes les plus durement touchées par les bombardements russes après le début de l’invasion fin février.

Il a été libéré en avril, mais pendant des semaines après, il a été isolé – le courant avait été coupé, les magasins étaient fermés, les liaisons de transport ne fonctionnaient pas et les agences humanitaires et autres groupes de volontaires étaient les seules sources de nourriture, de vêtements et d’autres nécessités.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré plus tard que la situation dans la Borodyanka occupée avait été “beaucoup plus horrible” qu’à Bucha, où des centaines de civils avaient été retrouvés morts dans des fosses communes.