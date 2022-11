Banksy réagit aux “vandales ukrainiens” vendant ses œuvres

Le mystérieux artiste a exprimé son indignation après que des parties de sa célèbre peinture murale aient été commercialisées sans autorisation

Le légendaire graffeur britannique Banksy a réprimandé les Ukrainiens pour avoir vendu des morceaux d’au moins une des sept peintures murales qu’il a créées près de Kiev. Il a révélé les nouvelles peintures plus tôt cette semaine.

“Des vandales ukrainiens ont commencé à vendre des pièces de mes œuvres sans ma permission sur eBay”, a déclaré samedi l’artiste de rue anonyme de Bristol dans un post Instagram. “Je t’ai donné l’art, et c’est comme ça que tu me le rends.”

Le message comprenait une capture d’écran apparente d’une liste eBay proposant des fragments d’une peinture murale de Banksy dans les décombres de Borodyanka, au nord-ouest de Kiev, pour 50 $ chacun. L’annonce note que le prix est négociable et suggère que les acheteurs peuvent “transférez de l’argent et dites-moi quelle pièce vous voulez rembourser 200 $.”

La peinture murale montre un gymnaste qui semble faire le poirier sur un morceau de décombres à l’extérieur d’un bâtiment bombardé. Banksy a confirmé avoir créé la peinture murale, avec six autres, dans une vidéo qu’il a publiée jeudi sur Instagram. La publication a attiré plus de 1,2 million de likes. Une photo de la murale de la gymnaste a reçu 2,2 millions de likes et plus de 22 000 commentaires.

“Je t’ai donné de l’art et c’est comme ça que tu m’as remercié ?” Banksy s’est indigné de la nouvelle de la vente illégale de ses graffitis honorant l’Ukraine, par des Ukrainiens. Il a écrit:

“Des vandales ukrainiens ont commencé à vendre des morceaux de mes graffitis sans ma permission sur eBay.” Bienvenue en Ukraine. pic.twitter.com/GlflQRaqPm – Peter Roman (@TsarKastik) 19 novembre 2022

Banksy pratique l’art du graffiti depuis des décennies et s’est fait connaître pour ses portraits satiriques en noir et blanc montrant des personnes interagissant avec les scènes qui les entourent. Par exemple, l’une de ses peintures murales montre un homme masqué lançant un bouquet de fleurs sur la barrière séparant Israël de la ville cisjordanienne de Bethléem.

L’artiste secret s’est longtemps hérissé contre les appropriations non autorisées de ses images, mais il a perdu des batailles de droits d’auteur pour son refus de révéler son identité. Cette semaine encore, il a encouragé ses 11,7 millions d’abonnés sur Instagram à se venger du détaillant de mode Guess pour son utilisation de l’homme qui lance des fleurs.