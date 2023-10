Banksy « est poursuivi pour 1,4 million de livres sterling pour une publication sur Instagram dans laquelle il encourageait les voleurs à l’étalage à cibler le géant du commerce »

BANKSY est poursuivi pour près de 1,4 million de livres sterling pour une publication sur Instagram dans laquelle il a exhorté les voleurs à l’étalage à cibler le magasin de mode de rue Guess, peut révéler The Sun.

L’insaisissable artiste de rue est traîné devant la Haute Cour pour diffamation par Andrew Gallagher, qui a fait un business en vendant des images de son travail par l’intermédiaire de sa société Full Color Black.

Banksy est impliqué dans une querelle à propos de ses œuvres d’art. Crédit : Doug Seeburg – Commandé par The Sun

La publication Instagram de Banksy, désormais supprimée, aurait été publiée en novembre

Il s’agit du dernier d’une longue querelle entre Gallagher et le collectif Banksy, considéré comme composé d’un certain nombre d’artistes, dont le fondateur et artiste original Robin Gunningham et l’icône du Brit Art Damien Hirst.

L’une des autres sociétés de Gallagher, Brandalised, a participé à un rapprochement avec la société de mode Guess à l’automne dernier, dans le cadre duquel la société de vêtements a utilisé des images de Banksy pour promouvoir sa marque.

Dans un post supprimé depuis et qui aurait été publié le 18 novembre, le compte Instagram de Banksy, qui compte 12 millions de followers, a utilisé une image de la vitrine de Guess avec les mots : « Alerter tous les voleurs à l’étalage. Veuillez vous rendre à GUESS sur Regent Street.

« Ils se sont servis de mon art sans rien demander. Comment peut-il être mal de faire la même chose avec leurs vêtements.

Dans sa plainte devant la Haute Cour, Full Color Black a allégué qu’il « contenait des propos diffamatoires faisant référence au demandeur et censés le faire ».

Gallagher poursuit « l’artiste connu sous le nom de « Banksy » et Pest Control Office Limited, l’organisme qui authentifie son art ».

Son avocat, Aaron Wood, a souligné qu’ils ne poursuivraient pas Robin Gunningham.

Full Color Black demande au moins 1 357 086 £ de dommages et intérêts et une injonction empêchant toute nouvelle diffamation présumée.

Le conflit entre les deux hommes remonte à plus d’une décennie, lorsque Full Color Black a commencé à vendre des photos prises sur les œuvres publiques de Banksy.

Il est peu probable que Banksy comparaisse en personne devant le tribunal.

M. Wood a déclaré au Sun : « La pire chose qui puisse arriver à Banksy, c’est s’il se fait démasquer en comparaissant devant le tribunal.

« Son travail changera aux yeux du public si tout le monde sait qui il est et qu’il a une histoire. »

Banksy et Pest Control auraient reconnu la requête de la Haute Cour et disposeraient d’un mois pour déposer leur défense.

Depuis son apparition sur la scène artistique à la fin des années 1990, Banksy – qui s’est fait connaître dans les rues de Bristol grâce à son style distinctif de graffitis au pochoir – est resté anonyme.

Bien qu’il soit connu dans le monde entier, la véritable identité de Banksy n’a jamais été révélée.

Comme les graffitis peuvent être considérés comme des dommages criminels, on pense initialement que l’artiste, dont le travail a été repéré au Royaume-Uni et à l’étranger, a choisi de rester anonyme pour éviter des démêlés avec la justice.

Vous pouvez voir une liste complète du travail de rue de Banksy ici.