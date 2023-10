Banksy est-il sur le point d’être démasqué ? L’identité d’un célèbre graffeur pourrait être révélée lors d’une bataille devant la Haute Cour

L’identité de BANKSY pourrait bientôt être révélée devant la Haute Cour.

Il est le graffeur le plus célèbre au monde, mais bien qu’il soit connu dans le monde entier, sa véritable identité n’a jamais été révélée.

Robin Gunningham – dont beaucoup prétendent qu’il est Banksy

L’identité de l’artiste pourrait bientôt être révélée Crédit : Getty Images-Getty

Mais en 2008, il a été affirmé que Banksy était Robin Gunningham, né à Bristol.

Et maintenant, il a été révélé que Gunningham a été désigné comme le premier accusé dans une action en justice l’accusant de diffamation.

Son coaccusé est Antiparasitaire Ltd – la société qui vend les œuvres d’art de Banksy.

Le pionnier du graffiti Andrew Gallagher, 56 ans, a porté plainte, mais son avocat, Aaron Wood de Brandsmiths, a déclaré au DailyMail : « Je ne suis pas libre d’en dire plus sur cette plainte. »

Le travail de Banksy a été repéré dans le sud de l’Angleterre, notamment à Londres, Brighton et Bristol, bien que son art soit souvent apparu dans des lieux internationaux de premier plan.

Bien que de nombreuses personnes aient tenté de deviner qui il était, son identité n’a toujours pas été révélée.

Banksy s’est fait remarquer pour la première fois en peignant au pistolet des trains et des murs dans sa ville natale de Bristol au début des années 1990.

Le street art et les graffitis peuvent être considérés comme des dommages criminels, c’est pourquoi au début, on pensait que l’artiste était resté anonyme pour éviter un démêlé avec la justice.

Au début, ses œuvres étaient principalement créées à Bristol, mais dans les années 2000, ses œuvres ont commencé à apparaître partout au Royaume-Uni et dans d’autres régions du monde.

Loin du détachement rebelle, ce que nous savons de Robin dresse plutôt un tableau d’une banlieue de classe moyenne.

Robin est né en 1973 à Bristol, également connue pour être le lieu de prédilection de Banksy.

Il était élève à la Bristol Cathedral School.

Le père de Robin, Pierre Gordon Gunningham était un gestionnaire de contrats à la retraite de la région de Whitehall à Bristol.

Sa mère, Pamela Ann Dawkin-Jones, était secrétaire d’un directeur d’entreprise et a grandi dans le quartier exclusif de Clifton. Il a une sœur aînée appelée Sarah.

Quand Robin avait neuf ans, la famille a déménagé dans une maison plus grande dans la même rue et c’est là qu’il a passé ses années de formation et qu’il s’est intéressé au graffiti.

Banksy n’a jamais confirmé son identité.

D’autres rapports ont suggéré qu’il pourrait être l’artiste et musicien Robert del Naja, car Naja est également graffeur et membre du collectif de Bristol The Wild Bunch.

Le présentateur d’Art Attack, Neil Buchanan, a nié être Banksy en 2020, après qu’une étrange théorie du complot sur son identité ait balayé Internet.