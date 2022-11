Banksy dévoile une nouvelle peinture murale en Ukraine parmi les ruines de la guerre du pays

Parmi les ruines de la guerre, les floraisons de l’art.

Une peinture délicate d’une gymnaste faisant le poirier est apparue sur le mur d’un immeuble détruit à l’extérieur de Kyiv et semble être l’œuvre du graffeur britannique connu sous le nom de Banksy.

Banksy a publié sur sa page Instagram des photos de l’œuvre d’art à Borodyanka, au nord-ouest de la capitale ukrainienne.

La ville a été la cible de bombardements et de combats au début de l’invasion russe, qui a transformé les immeubles d’habitation en carcasses carbonisées et bombardées.

La peinture murale de la gymnaste est en noir et blanc et est peinte de sorte qu’elle donne l’impression de faire le poirier sur les restes froissés de blocs de béton qui sortent du mur noirci. Au-dessus d’elle se dressent les entrailles éventrées et détruites de ce qui était autrefois des appartements.

Une autre peinture murale dans la ville – d’un petit garçon faisant un lancer de judo sur un homme – semblait également être celle de Banksy, bien que cela n’ait pas été publié sur sa page Instagram.

Le président russe Vladimir Poutine est un judoka.

Une peinture de type Banksy, également en noir et blanc et encore une fois non confirmée comme étant la sienne par Banksy lui-même, est également apparue sur le mur d’un bâtiment endommagé par la guerre dans la ville d’Irpin, à la périphérie nord-ouest de Kyiv.

Il montre une gymnaste rythmique faisant une pirouette avec un ruban, au-dessus d’un trou béant dans le mur.