“Banksy de Borovsk”, un muraliste russe, mène sa propre guerre

À Borovsk, où il a déménagé après avoir pris sa retraite d’ingénieur, M. Ovchinnikov mène une bataille solitaire pour garder la mémoire vivante.

Niché derrière Lénine dans le parc se trouve une pierre noire vandalisée, un monument à ceux qui ont été réprimés à l’époque de Staline. M. Ovchinnikov avait fait campagne pour cela — mais c’est lui qui l’a vandalisé. Il avait voulu que le mémorial inclue les noms de tous ceux de Borovsk qui avaient été réprimés.

“J’ai écrit ‘piétinés et oubliés’ et plus haut sur le rocher, ‘rendez leurs noms'”, a-t-il déclaré, faisant référence à l’idée qu’il redonnait leur dignité aux victimes, qui sont actuellement une masse sans nom et sans nombre.

Cela aussi était recouvert de peinture.

À proximité, au centre du parc, se dresse un mémorial à ceux qui ont défendu l’Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. Sur son grand mur du fond en 2019, M. Ovchinnikov a érigé son propre mémorial, celui dédié aux refoulés. Il a peint une immense bannière avec des portraits de personnes qui avaient été abattues. “Futur exécuté”, il l’appelait.

“Je n’ai noté que les noms de ceux qui ont été abattus », a-t-il déclaré. « Il y en a 186. Mais ceux qui ont fini dans les camps, j’aurais dû les ajouter.”

Alors qu’il se dirigeait vers l’avant du mémorial, il s’arrêta pour examiner la liste des noms des soldats morts pendant la guerre.