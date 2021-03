Cela avait commencé en 2009 lorsque l’une des dernières œuvres d’art murales survivantes de Robbo au Regent’s Canal à Camden a été peinte par Banksy, que le premier avait créée en 1985. Cependant, après que Robbo a subi un accident majeur et est resté dans le coma en 2011, Banksy avait peint sur la peinture murale de Camden en noir et blanc, reproduisant la pièce de Robbo et ajoutant une couronne et une bombe de peinture en aérosol avec un symbole de danger d’une flamme comme une marque d’hommage à Robbo.

Une autre fresque de style Banksy est apparue sur un bâtiment à Reading après que la dernière ait été dégradée plus tôt cette semaine par des inconnus et aspergée du nom de l’ancien rival de l’artiste, King Robbo. Le nouvel art mural qui est apparu sur Reading Bridge est similaire à la machine à écrire qui figurait dans la peinture murale qui a été dessinée sur Reading Prison. La peinture murale de la prison de Reading était celle d’un prisonnier en pleine évasion, suspendu à une corde faite de couvre-lits attachés à une machine à écrire, ressemblant peut-être au poète et dramaturge irlandais Oscar Wilde, qui était logé dans l’ancienne prison. Cependant, l’art mural a été pulvérisé et les mots « Team Robbo » ont été pulvérisés sur la face inférieure de la peinture murale, couvrant la machine à écrire.

