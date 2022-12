Bankman-Fried siégera à la prison des Bahamas jusqu’au 8 février 2023 : Photos

TOPSHOT – Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried (C), est emmené menotté par des officiers de la police royale des Bahamas à Nassau, aux Bahamas, le 13 décembre 2022. – Le magnat de la crypto-monnaie en disgrâce, Sam Bankman-Fried, a fait l’objet de plusieurs accusations criminelles le 13 décembre 2022, accusé d’avoir commis l’une des plus grandes fraudes financières de l’histoire des États-Unis. Bankman-Fried purgera sa peine au Département pénitentiaire des Bahamas jusqu’au 8 février 2023. (Photo de Mario Duncanson / AFP) (Photo de MARIO DUNCANSON/AFP via Getty Images)

Au tribunal mardi, Bankman-Fried avait troqué son t-shirt et son short FTX emblématiques contre une veste bleue et une chemise blanche, alors que les avocats demandaient à un juge de lui permettre d’être libéré sous caution de 250 000 $ avec un moniteur de cheville.

Ses parents, Joseph Bankman et Barbara Fried, lui ont donné un câlin d’adieu avant que les forces de l’ordre des Bahamas ne fassent sortir Bankman-Fried de la salle d’audience et l’emmènent dans la tristement célèbre prison HMP Fox Hill où, selon Reuters il est logé dans l’unité médicale.

Bankman-Fried fait face à des accusations criminelles aux États-Unis, y compris la fraude en valeurs mobilières, les violations du financement de campagne et le blanchiment d’argent, pour l’implosion de son échange de crypto FTX.

L’effondrement de FTX a été précipité lorsque rapports par CoinDesk a révélé une position très concentrée dans les pièces FTT auto-émises, que le fonds spéculatif de Bankman-Fried, Alameda Research, a utilisées comme garantie pour des milliards de prêts cryptographiques. Binance, une bourse rivale, a annoncé qu’elle vendrait sa participation dans FTT, provoquant un retrait massif de fonds. La société a gelé des actifs et a déclaré faillite quelques jours plus tard. Les accusations de la SEC et de la CFTC ont indiqué que FTX avait mélangé les fonds des clients avec le fonds spéculatif cryptographique de Bankman-Fried, Alameda Research, et que des milliards de dépôts des clients avaient été perdus en cours de route.