Bankman-Fried risque une « très longue peine » s’il est reconnu coupable : juge | Actualités cryptographiques

Sam Bankman-Fried, le fondateur inculpé de l’échange de crypto-monnaie FTX, aujourd’hui en faillite, pourrait être condamné à une « peine très longue » s’il est reconnu coupable lors de son procès pour fraude qui débutera la semaine prochaine, a déclaré jeudi le juge chargé de l’affaire.

Les commentaires du juge de district américain Lewis Kaplan sont intervenus juste avant qu’il ne rejette la demande de l’ancien milliardaire de 31 ans d’être libéré temporairement de prison pendant le procès afin de mieux aider ses avocats à monter sa défense. Kaplan a déclaré que Bankman-Fried présentait un risque de fuite.

« Votre client, en cas de condamnation, pourrait encourir une très longue peine », a déclaré Kaplan lors d’une audience devant le tribunal fédéral de Manhattan. « Si les choses commencent à paraître sombres… peut-être que le moment viendra où il cherchera à fuir. »

Mark Cohen, l’avocat de Bankman-Fried, a déclaré qu’il n’y avait « rien dans le dossier » qui suggère que son client tenterait de s’enfuir. Il a déclaré que Bankman-Fried avait volontairement consenti à l’extradition des Bahamas – où était basé FTX – vers les États-Unis après son arrestation en décembre 2022.

Bankman-Fried a plaidé non coupable de sept chefs d’accusation de fraude et de complot découlant de l’effondrement de FTX en novembre 2022. Il encourt une peine maximale légale de 110 ans de prison, bien que toute peine soit déterminée par Kaplan en fonction d’un certain nombre de facteurs et qu’il le ferait. probablement beaucoup moins.

Ses avocats ont demandé à Kaplan une libération temporaire plus tôt cette semaine, arguant qu’ils ne pouvaient pas lui parler après chaque journée de procès pour préparer les témoins et les témoignages du lendemain, ce qu’ils ne pourraient pas faire s’il était ramené au centre de détention métropolitain de Brooklyn à la fin de chaque journée d’essai.

Kaplan a déclaré jeudi qu’il comprenait les préoccupations de la défense et qu’il ferait en sorte que Bankman-Fried arrive au tribunal à 7 heures du matin la plupart des jours de procès pour parler avec ses avocats pendant plusieurs heures avant le début du témoignage.

Les procureurs affirment que Bankman-Fried a volé des milliards de dollars de dépôts de clients FTX pour combler les pertes d’Alameda Research, un fonds spéculatif axé sur la cryptographie qu’il contrôlait.

Ils se sont opposés à la demande de libération temporaire de Bankman-Fried. Jeudi, la procureure Danielle Kudla a déclaré à Kaplan que Bankman-Fried avait eu « amplement l’occasion de se préparer au procès » pendant les sept mois et demi où il était en liberté sous caution à son domicile de Palo Alto, en Californie.

Kaplan l’a emprisonné le 11 août après avoir découvert qu’il avait probablement falsifié des témoins au moins à deux reprises – notamment en partageant les écrits privés de l’ancienne directrice générale d’Alameda, Caroline Ellison, avec un journaliste du New York Times.

Ellison, également ancien partenaire amoureux de Bankman-Fried, est l’un des trois anciens membres de son entourage qui ont plaidé coupable de fraude et devraient témoigner contre lui. Les anciens dirigeants de FTX, Gary Wang et Nishad Singh, ont également accepté de témoigner.

Kaplan a déclaré jeudi que les procureurs lui avaient demandé d’accorder à deux témoins supplémentaires l’immunité contre toute accusation de crimes en échange de leur témoignage. Il n’a pas identifié ces témoins.

Le procès débute le 3 octobre et pourrait durer jusqu’à six semaines.