Bankman-Fried pense que l’une de ses plus grandes erreurs chez FTX a été de réduire sa journée de travail de 18 heures à 13 heures

Sam Bankman-Fried n’était pas présent à l’audience de mardi, mais a préparé un témoignage pour le comité des services financiers de la Chambre. (de Williams/CQ-Roll Call Inc via Getty Images)

Le PDG déshonoré de FTX, Sam Bankman-Fried, a déclaré qu’il travaillait 18 heures par jour, comme le montre son témoignage prévu.

Il a écrit que l’une de ses plus grandes erreurs était de réduire sa journée de travail de 30 %.

Bankman-Fried fait actuellement face à des accusations de fraude de la part de la SEC et a été arrêté lundi.

Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, pense que l’une de ses plus grandes erreurs a été de réduire sa journée de travail de 18 heures à environ 13 heures par jour, a-t-il écrit dans une ébauche de son témoignage prévu.

Dans son brouillon de 7 000 mots, Bankman-Fried a écrit qu’il était “moins ancré dans les détails opérationnels” dans les mois qui ont précédé la chute de son échange.

“Je m’étais vanté de garder les pieds sur terre : rester dans les mauvaises herbes, au jour le jour, de l’entreprise”, lit-on dans une copie de ce brouillon, qui a d’abord été obtenu par Forbes et Bloomberg.

“Je suis également fier d’avoir une solide éthique de travail; j’ai commencé à travailler régulièrement 18 heures par jour à FTX. Mais pendant une grande partie de 2022, je pense que je travaillais environ 30% de moins qu’avant”, a-t-il ajouté. “Et même quand je travaillais, j’étais moins concentré et discipliné qu’avant.”

Bankman-Fried a écrit qu’il avait commencé à passer plus de temps cette année à discuter avec les régulateurs, à travailler sur l’image de marque et les nouveaux accords pour FTX et à gérer la main-d’œuvre de la bourse.

“C’est du temps qui n’a pas été consacré à se concentrer sur le produit de base réel, y compris la gestion des risques”, indique le projet.

Bankman-Fried n’a pas pu témoigner comme prévu devant le House Services Financial Committee mardi, car il était arrêté la veille aux Bahamas.

Au lieu de cela, le témoignage du nouveau PDG de FTX, John Ray, est devenu le noyau de audience de mardi. Ray a accusé FTX de se livrer à “détournement de fonds à l’ancienne” sous Bankman-Fried et a appelé la direction de l’entreprise “grossièrement inexpérimenté.”

Bankman-Fried s’est distancié des allégations de fraude dans son projet, qui n’a pas été lu dans son intégralité lors de l’audience de mardi.

Dans le témoignage prévu, il s’est reproché d’avoir commis “un certain nombre d’erreurs importantes”, mais a déclaré qu’il n’était pas au courant des investissements risqués exécutés par FTX.

“Je pensais que je pouvais maintenir FTX ensemble malgré l’expansion. J’avais tort”, a-t-il écrit. “J’ai mordu plus que je ne pouvais mâcher et j’ai fini par ne pas me concentrer sur la gestion des risques.”

Bankman-Fried a été accusé de fraude par la Securities and Exchange Commission mardi, et est accusé par les autorités d’avoir détourné “des milliards de dollars” des fonds des clients de FTX pour “son propre bénéfice personnel et pour aider à développer son empire crypto”.

Le porte-parole de Bankman-Fried, Mark Botnick, a déclaré à Insider qu’il n’avait aucun autre commentaire sur le projet de témoignage de Bankman-Fried.