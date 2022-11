Bankman-Fried de FTX participera au sommet NYT DealBook malgré sa faillite

Sam Bankman-Fried, le fondateur de échec de l’échange de crypto-monnaie FTXdoit apparaître au New York Times DealBook Summit le 30 novembre, à la surprise de beaucoup.

La ancien PDG assiégé s’entretiendra avec le fondateur de DealBook, Andrew Ross Sorkin, qui a confirmé l’interview dans un tweet Mercredi. “Il y a beaucoup de questions importantes à poser et à répondre”, a écrit Sorkin dans son tweet, promettant “Rien n’est interdit”.

Bankman-Fried devait prendre la parole lors de la conférence malgré l’implosion dramatique de FTX, qui était le deuxième plus grand échange de crypto-monnaie au monde jusqu’à ce qu’il déclare faillite au début du mois. Depuis lors, Bankman-Fried a fait l’objet d’un examen minutieux, après des révélations selon lesquelles lui et son équipe des milliards de dollars de fonds de clients mal gérés.

Les frais pour assister au sommet DealBook du NYT sont de 2 499 $, et les autres orateurs prévus pour prendre la parole comprennent Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, le cofondateur de Facebook et PDG de Meta, Mark Zuckerberg, et le maire de New York, Eric Adams.

Bankman-Fried a confirmé sa décision de parler à Sorkin sur Twitter mercredi, tout en citant également un tweet du compte d’information anonyme sur la crypto-monnaie @BTC_Archive, qui lit “FONDATEUR DE FTX : Quelques minutes après la signature de la faillite de FTX, “un intérêt potentiel de milliards de dollars de financement est arrivé”.”

Le fondateur de FTX, qui était aussi un donateur politique prolifique aux démocrates, doit témoigner devant le comité des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis en décembre au sujet de l’effondrement de FTX et de son dépôt de bilan. Le nouveau PDG de FTX, John Ray III, qui a supervisé les conséquences de l’effondrement de la société de négoce d’énergie Enron il y a deux décenniesa qualifié la désintégration de l’échange de crypto-monnaie de “sans précédent” et a déclaré qu’elle était entachée par un “échec complet des contrôles de l’entreprise.”