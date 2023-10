Bankman-Fried a besoin qu’Adderall témoigne, la défense demande un report du procès

Les avocats du PDG en disgrâce de FTX, Sam Bankman-Fried, disent qu’il a besoin de toute urgence de son Adderall à libération prolongée, sinon ils devront prendre un jour de congé dans le procès pénal qui pourrait mettre l’ancien crypto-milliardaire en prison pour le reste de sa vie.

Dans un appel de fin de soirée auprès du juge de district américain Lewis Kaplan, dimanche soir 15 octobre, les avocats représentant Bankman-Fried ont demandé qu’il reçoive sa dose de 20 mg d’Adderall à libération prolongée pendant 12 heures lundi matin avant d’être emmené au palais de justice pour y être soigné. procès, qui a repris ce matin à 9h30

La lettre de Mark Cohen au juge Kaplan ajoute que Bankman-Fried n’a « pas été capable de se concentrer au niveau qu’il aurait normalement » sans les médicaments qui lui ont été prescrits.

« Bankman-Fried a fait de son mieux pour rester concentré pendant le procès au cours des deux dernières semaines, bien qu’il n’ait pas reçu la dose d’Adderall qui lui avait été prescrite pendant les heures du procès », poursuit la lettre adressée au tribunal.

Cohen, en fait, dit que la décision de Bankman-Fried de témoigner ou non dépend de l’accès de l’accusé à un médicament utilisé pour traiter le trouble déficitaire de l’attention/hyperactivité.

« Cependant, alors que nous approchons de la présentation des arguments de la défense et de la décision cruciale de savoir si M. Bankman-Fried témoignera, la défense s’inquiète de plus en plus du fait qu’en raison du manque d’accès de M. Bankman-Fried à Adderall, il n’a pas pu se concentrer sur au niveau qu’il le ferait habituellement et qu’il ne sera pas en mesure de participer de manière significative à la présentation des arguments de la défense », a écrit Cohen.

Depuis qu’il a été placé en détention provisoire en août pour subornation présumée de témoins impliquant son ex-petite amie et témoin vedette du gouvernement, Caroline Ellison, l’ancien chef de FTX a tenté d’accéder à deux prescriptions différentes.

Dans une précédente lettre adressée au tribunal, Cohen a écrit que « depuis plus de cinq ans, M. Bankman-Fried s’est vu prescrire un dispositif transdermique d’Emsam à 9 mg/24 heures pour le traitement de la dépression » et que « depuis trois ans, M. Bankman-Fried a Fried s’est vu prescrire des comprimés d’Adderall à 10 mg, 3 à 4 fois/jour pour le traitement du TDAH. »

Jusqu’à présent, les multiples tentatives visant à obtenir un accès régulier à ses médicaments, malgré la coopération du gouvernement, se sont révélées vaines.

« Nous apprécions les efforts de la Cour et du gouvernement pour trouver un moyen de résoudre ces problèmes », a écrit Cohen. « La défense a également tenté de résoudre cette question avec le BOP, mais nous n’avons reçu aucune réponse à de nombreux courriels et messages vocaux », a-t-il déclaré.

L’avocat de Bankman-Fried a demandé que si le médicament soit inefficace lundi (si Bankman-Fried le reçoit) ou s’il n’est toujours pas en mesure d’accéder à ses ordonnances, le tribunal soit ajourné mardi pour « trouver une solution qui fonctionnera ». pour le reste du procès. »

Une précédente demande de médicaments faite en août comprenait une lettre de son psychiatre, George Lerner, qui soigne l’ancien PDG de FTX depuis février 2019.

« M. Bankman-Fried a des antécédents de trouble dépressif majeur et de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité », Lerner a écrit.

Le TDAH fait partie des troubles neurodéveloppementaux les plus courants chez les enfants. Bankman-Fried a déclaré à un juge des Bahamas Décembre qu’il prenait des médicaments pour traiter la dépression et le TDAH.

Lerner a ajouté dans sa lettre que Bankman-Fried avait essayé d’autres antidépresseurs mais avait déclaré qu’ils étaient inefficaces pour ses symptômes.

« De plus, il y a eu des moments où M. Bankman-Fried n’avait pas accès au patch Emsam (généralement lors de voyages/à l’étranger) et présentait des symptômes de dépression, notamment de la léthargie, de l’anhédonie, une faible motivation et des ruminations accrues », a écrit Lerner.

Sans ses médicaments, Lerner a averti le juge : « Bankman-Fried connaîtra un retour de ses symptômes de dépression et de TDAH et sera gravement affecté dans sa capacité à aider à sa propre défense. »

Depuis près d’un an, il y a une pénurie nationale d’Adderall, le stimulant populaire utilisé pour traiter le TDAH. La Food and Drug Administration américaine a appelé les fabricants de médicaments à augmenter leur production.