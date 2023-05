Bank of Hope LPGA Match-Play: Leona Maguire et Lilia Vu parmi les gagnantes du premier jour à Las Vegas | Nouvelles du golf

Leona Maguire a battu Linnea Strom 4&2 lors de la journée d’ouverture du Bank of Hope LPGA Match-Play à Las Vegas

L’Irlandaise Leona Maguire, la gagnante du championnat Chevron Lilia Vu et la double championne majeure Brooke Henderson ont remporté leurs matchs d’ouverture au Bank of Hope LPGA Match-Play, mais il y a eu des défaites pour les Britanniques Gemma Dryburgh et Jodi Ewart Shadoff.

Maguire a battu Linnea Strom 4&2, tandis que la tête de série Vu a battu Lauren Hartlage 4&3 et Henderson a battu Yaeeun Hong 3&2 lors de la première journée de l’événement à 64 joueurs à Las Vegas.

Maguire, de retour d’une pause de trois semaines, a déclaré : « [It was] tellement agréable de reprendre le rythme des choses. Je pense que c’est l’un des meilleurs terrains de golf que nous jouons toute l’année. Il est en si bon état. Vous devez vraiment exécuter vos tirs.

« J’ai bien conduit le ballon. Ce n’était pas le tour le plus ordonné, mais j’ai réussi quelques beaux coups roulés quand j’en avais besoin. »

Vu et Henderson sont les seuls membres du top 10 mondial en compétition au Nevada, dans un événement qui voit les joueurs divisés en 16 groupes de quatre pour le tournoi à la ronde avant que les phases à élimination directe ne soient disputées ce week-end.

Les 16 derniers se joueront samedi matin suivis des quarts de finale l’après-midi, avec les demi-finales et la finale dimanche.

L’Ecossais Dryburgh a été battu deux fois par Stacy Lewis mercredi, tandis que l’Anglais Ewart Shadoff a perdu par la même marge face à Yu Liu après que le joueur chinois ait remporté les trois derniers trous.

Parmi les autres noms notables pour commencer par des défaites, citons la championne féminine de la PGA 2017, Danielle Kang, et la gagnante du championnat Chevron de l’année dernière, Jennifer Kupcho, qui ont été battues respectivement par Muni He et Carolina Inglis.

Céline Boutier, la tête de série n ° 3, a été emmenée sur 18 trous et a gagné lorsque son adversaire Min Lee a fait un double bogey, avec ce match l’un des 13 qui a parcouru la distance parmi les 32 joués.

Regardez les huitièmes de finale du Bank of Hope LPGA Match-Play en direct sur Sky Sports Golf ce week-end. La couverture commence à 23 h le samedi et le dimanche.