Bank of Hope LPGA Match-Play : Anna Nordqvist se classe parmi les huitièmes de finale, l’Irlandaise Leona Maguire passe également | Nouvelles du golf

Anna Nordqvist s’est hissée dans les huitièmes de finale du match-play de la Bank of Hope LPGA

Anna Nordqvist a tenu ses trois matchs au loin, et seul un coin d’embrayage l’a empêchée de jouer encore plus vendredi, car elle faisait partie des 16 joueuses qui ont quitté le jeu de groupe dans le Bank of Hope LPGA Match Play.

Nordqvist aurait dû faire face à une éliminatoire à trois si elle avait perdu contre Andrea Lee, et cela semblait probable lorsque la Suédoise a frappé dans le ruisseau devant le 18e green à Shadow Creek alors que Lee était sur le green à environ 50 pieds du trou.

Nordqvist, la première tête de série de son groupe, a frappé un coin qui a attrapé la pente arrière et s’est installé à trois pieds, avant que Lee ne fasse trois coups roulés pour bogey pour réduire de moitié le match et envoyer Nordqvist (2-0-1 en groupe) dans le week-end .

L’Irlandaise Leona Maguire s’est imposée 3-0 après avoir battu le Sud-Coréen Narin An 5&3. Elle affrontera la Française Perrine Delacour en huitièmes de finale.

Leona Maguire est dans les 16 derniers

Cheyenne Knight est arrivée 2-0 dans son groupe et n’a eu qu’à réduire de moitié son match contre Sei Young Kim pour se qualifier. Sinon, Knight aurait fait face à une série éliminatoire à trois.

Kim était un et a frappé juste le long du green, Knight a frappé un coin de sable à 85 mètres et a attrapé la pente et s’est arrêté à deux pouces d’entrer pour l’aigle. Kim a ensuite raté sa puce, a concédé la moitié et Knight se dirigeait vers la phase à élimination directe.

Tour de golf de la LPGA en direct Vivre de

Tour de golf de la LPGA en direct Vivre de

Le week-end à Shadow Creek a une saveur européenne dans une année de Solheim Cup, avec huit Européens parmi les 16 joueurs restants.

Cinq de ces joueuses ont remporté leurs trois matchs en groupe, dont Albane Valenzuela de Suisse, qui a éliminé Lilia Vu au premier tour et ne lui a jamais donné une autre chance. Vu était la première tête de série dans le peloton de 64 joueurs après son premier majeur au championnat Chevron.

La deuxième tête de série la plus élevée, Brooke Henderson du Canada, a perdu son match d’ouverture et ne s’est jamais remise, tandis que Sophia Schubert a remporté son match pour prendre le groupe.

La plus haute tête de série encore en vie est Céline Boutier de France (3), qui est allée 3-0 en jeu de groupe.

Un seul groupe est allé à une éliminatoire de la mort subite alors que Pajaree Anannarukarn de Thaïlande a vaincu Karis Davidson.

L’Américaine Alison Lee a réduit de moitié deux matchs, puis a affronté sa compatriote de Vegas, Danielle Kang, dans un groupe qui, à un moment donné, semblait avoir des éliminatoires à quatre.

Lee a pris le contrôle tard et le dernier espoir de Kang était de jouer un jeton gaucher car sa balle était juste à l’extérieur d’un bunker. Cela a volé le vert et Lee a avancé lorsque Muni He a perdu contre Maria Fassi.

Seules sept des têtes de série des 16 groupes se sont qualifiées, dont Maguire, Ayaka Furue (5) du Japon, Linn Grant (8) et Maja Stark (11) de Suède, et Carlota Ciganda (12) d’Espagne.

Regardez les huitièmes de finale du Bank of Hope LPGA Match-Play en direct sur Sky Sports Golf Cette fin de semaine. La couverture commence à 23 h le samedi et le dimanche.