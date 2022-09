Bank of America va aider les minorités à acheter leur première maison avec de nouveaux prêts hypothécaires

“Notre solution de prêt communautaire abordable aidera à rendre le rêve d’accession à la propriété durable accessible à un plus grand nombre de familles noires et hispaniques, et cela fait partie de notre engagement plus large envers les communautés que nous servons”, AJ Barkley, responsable des prêts de quartier et communautaires à la Banque de Amérique, dit dans un communiqué .

Avant de postuler, les candidats doivent suivre un cours de certification d’acheteur de maison fourni par des partenaires de conseil en logement approuvés par Bank of America et le Département du logement et du développement urbain.

Les prêts sont soumis à une souscription rigoureuse et basés sur des directives de crédit, y compris sur les paiements de factures à temps, y compris les paiements de loyer, de services publics, de téléphone et d’assurance automobile. L’admissibilité est basée sur le revenu et le lieu de résidence. Aucune cote de crédit minimale ou assurance hypothécaire n’est requise.

Pour aider à réduire l’écart d’accession à la propriété entre les communautés noires et hispano-latinos, Bank of America lance de nouveaux produits hypothécaires sans acompte et sans frais de clôture pour aider les membres des communautés minoritaires à acheter leur première maison.

Les efforts de la banque de Wall Street surviennent alors que des recherches ont montré à quel point il peut être difficile pour les personnes et les familles appartenant à des minorités de devenir propriétaires.

UN Un rapport récent de LendingTree a révélé que le taux de refus de prêt hypothécaire pour les emprunteurs noirs est le double de celui de la population globale.

“Le problème existe”, a récemment déclaré à CNBC Jacob Channel, économiste principal chez LendingTree. “Nous avons des données qui le confirment.

“Mais il existe des solutions, et les acheteurs noirs ne doivent pas perdre la foi qu’ils ne pourront jamais devenir propriétaires”, a-t-il déclaré.

Dans une recherche menée plus tôt cette année, le Association nationale des agents immobiliers trouvée le taux d’accession à la propriété des Noirs américains est inférieur de près de 30 points de pourcentage à celui des Américains blancs.

Alors que le taux d’accession à la propriété aux États-Unis a grimpé à 65,5% en 2020 dans la plus forte augmentation annuelle jamais enregistrée, le taux d’accession à la propriété était de 43,4% pour les Noirs américains, 51,1% pour les Américains hispaniques et 61,7% pour les Américains d’origine asiatique, selon la recherche.

De plus, les demandeurs de prêts hypothécaires noirs et hispaniques étaient plus susceptibles d’être rejetés pour des prêts, chacun avec 7%, par rapport aux demandeurs blancs ou asiatiques, à 4% et 3%, respectivement, selon la National Association of Realtors.

Bank of America a séparément pris un engagement d’accession à la propriété communautaire de 15 milliards de dollars pour aider les particuliers et les familles à acheter des maisons abordables d’ici 2025. Le programme comprend des prêts hypothécaires abordables, des subventions et des opportunités éducatives. À ce jour, le programme a aidé plus de 36 000 personnes et familles à devenir propriétaires. Selon l’entreprise, les deux tiers des prêts et subventions du programme accordés dans le cadre du programme ont aidé des clients multiculturels à devenir propriétaires.

Bank of America a également pris un engagement distinct de 15 milliards de dollars pour fournir des prêts hypothécaires aux acheteurs de maisons à revenu faible à modéré par l’intermédiaire de la Neighborhood Assistance Corporation of America jusqu’en mai 2027.

Bank of America a également annoncé le lancement d’un nouveau programme d’acompte pour les petites entreprises visant à aider les femmes et les minorités propriétaires d’entreprises à obtenir des crédits et à acheter des biens immobiliers commerciaux grâce à des subventions. Ce programme est lancé à Atlanta, Chicago, Charlotte, Dallas et Los Angeles. Il est prévu de s’étendre à d’autres marchés en 2023.