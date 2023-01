Bank of America s’attend à une “légère récession” mais se prépare au pire

Brian Moynihan, directeur général de Bank of America Corp., lors d’une audience du comité sénatorial des banques, du logement et des affaires urbaines à Washington, DC, le jeudi 22 septembre 2022.

Le PDG de Bank of America, Brian Moynihan, a déclaré vendredi que la banque se préparait à une éventuelle récession en 2023, y compris un scénario où le chômage augmenterait rapidement.

“Notre scénario de base envisage une légère récession. … Mais nous ajoutons également à cela un scénario baissier, et il en résulte que 95% de notre méthodologie de réserve est pondérée vers un environnement de récession en 2023”, a déclaré Moynihan lors d’un appel avec investisseurs.

actualités liées à l’investissement

Ce cas pessimiste, qui est plus négatif qu’il ne l’était au dernier trimestre, appelle à une augmentation du chômage à 5,5% au début de cette année et à un maintien à 5% ou plus jusqu’à la fin de 2024, a déclaré Moynihan.

La déclaration du PDG reflète le rapport sur les résultats de JPMorgan Chase, dont les perspectives économiques appellent “une légère récession dans le cas central”.

Bank of America a battu les estimations sur les résultats supérieurs et inférieurs pour son quatrième trimestre, mais sa provision pour pertes sur créances de 1,1 milliard de dollars a été un net renversement par rapport à un nombre négatif dans cette métrique il y a un an.

Alors que la banque a déclaré que les frais de crédit nets étaient toujours inférieurs aux niveaux d’avant la pandémie, les soldes impayés sur les cartes de crédit ont augmenté de 14% d’une année sur l’autre, et Moynihan a déclaré que les impayés augmentaient par rapport à leurs niveaux pandémiques inhabituellement bas.

Les actions de Bank of America ont baissé de moins de 1% vendredi.