Bank of America veut attirer et retenir les meilleurs talents, et la banque est prête à payer un supplément pour cela, a déclaré jeudi le PDG Brian Moynihan.

« Nous voulons ce genre de talent dans notre entreprise et nous sommes prêts à payer ce qu’il faut pour l’obtenir », a déclaré Moynihan à Jim Cramer de CNBC dans une interview « Mad Money ».

Les commentaires de Moynihan sont intervenus après que Bank of America a annoncé mardi qu’elle augmenterait son salaire minimum à 25 dollars de l’heure d’ici 2025. Cette décision met également la pression sur les fournisseurs américains travaillant avec Bank of America pour payer leurs employés au moins 15 dollars de l’heure.

« Nous augmentons les salaires parce que, franchement, nous voulons que nos coéquipiers aient un état d’esprit de carrière lorsqu’ils nous rejoignent et restent ensuite avec nous », a déclaré l’exécutif.

Moynihan a également déclaré que la banque – la deuxième plus grande en termes d’actifs aux États-Unis – voyait un accueil positif parmi le personnel depuis qu’elle a commencé à envisager d’augmenter les salaires il y a dix ans. C’est la troisième année consécutive que la banque basée à Charlotte, en Caroline du Nord, a annoncé un plan pour augmenter les salaires.

Le salaire minimum de la Bank of America est passé à 20 dollars en mars 2020 contre 17 dollars en 2019. Pendant ce temps, le taux de rotation des employés est tombé à 7% en 2020 contre 11% l’année précédente, selon les informations fournies aux actionnaires en mars dernier.

« Le chiffre d’affaires est en baisse, les gens sont plus engagés dans l’entreprise, ils font un meilleur travail pour nos coéquipiers », a déclaré Moynihan jeudi. « Tu ne peux pas penser à un an [in] ce que ces coéquipiers ont dû faire beaucoup pour nos clients et nos clients, ce qui était jusqu’à présent l’année dernière dans une pandémie. «

Moynihan a également déclaré à Cramer que l’entreprise n’avait pas licencié les employés de la succursale pendant la pandémie de Covid-19.

Les actions de Bank of America ont glissé de 0,24% jeudi pour clôturer à 41,87 $. Le titre a augmenté de 38% depuis le début de l’année.