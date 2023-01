Bank of America, JPMorgan et d’autres auraient fait équipe sur un portefeuille numérique

Plusieurs banques travailleraient sur un portefeuille numérique lié aux cartes de débit et de crédit, dans le but de concurrencer Apple Pay et Pay Pal.

Selon Le journal de Wall Street, le portefeuille numérique serait exploité par Early Warning Services, une coentreprise de plusieurs banques qui gère également Zelle. Les principales banques impliquées comprennent Wells Fargo , JPMorgan Chase et Banque d’Amérique selon le rapport.

Le nouveau portefeuille serait initialement lancé avec Visa et MasterCard déjà à bord, selon le rapport.

Cette décision pourrait être considérée comme un effort pour ralentir Pomme dans les services bancaires aux particuliers, car le géant de la technologie propose déjà une carte de crédit de marque et explore d’autres produits pour sa clientèle réputée fidèle.

Les actions de PayPal, dont les paiements numériques sont l’activité principale, ont chuté de plus de 2 % à la suite du rapport.

L’analyste de Bernstein, Harshita Rawat, a déclaré lundi dans une note aux clients que les grandes banques “ont probablement toujours envié PayPal”, mais qu’il faudrait du temps pour que le nouveau portefeuille représente un risque sérieux pour les titulaires.

“Cela prend tout simplement beaucoup de temps, une expérience client exceptionnelle (qui doit être meilleure que celle des opérateurs historiques, et pas seulement similaire) et une proposition de valeur marchande convaincante pour créer les effets de réseau bilatéraux dans les paiements afin d’atteindre l’échelle”, a déclaré Rawat. dans la notice.

Le rapport fait suite à une saison de résultats mitigée pour les grandes banques, plusieurs PDG, dont Brian Moynihan de Bank of America, avertissant que les États-Unis connaîtront probablement une légère récession. Les actions des banques ont connu des difficultés au cours de l’année écoulée alors même que les taux d’intérêt ont augmenté, car les craintes d’une récession et le ralentissement de l’environnement des banques d’investissement ont contrebalancé les gains du revenu net d’intérêts.

Lire l’article complet du Journal ici.

– Michael Bloom de CNBC a contribué à ce rapport.