Bank of America fait pousser 500 millions de dollars en fonds propres pour les fonds minoritaires

Une succursale de Bank of America à Times Square à New York.

Banque d’Amérique s’est engagée à donner plus de 500 millions de dollars en investissements en actions à des gestionnaires de fonds dirigés par des minorités et des femmes pour soutenir divers entrepreneurs, a annoncé la banque jeudi dans un communiqué. communiqué de presse.

Plus de 60 % des gestionnaires de fonds qui peuvent tirer parti du pool d’actions sont dirigés par des femmes, plus de 65 % sont dirigés par des Noirs, plus de 20 % par des Hispaniques et des Latinos et plus de 15 % sont dirigés par des Asiatiques, a déclaré Tram. Nguyen, responsable mondial des investissements stratégiques et durables chez Bank of America.

Le programme a débuté en 2020 et jusqu’à présent, plus de 150 fonds ont utilisé les fonds propres pour investir dans plus de 1 000 entreprises, contrôlant collectivement 7 milliards de dollars de capital, a déclaré Bank of America. Cela se traduit par un soutien à 1 500 entrepreneurs divers et l’emploi de plus de 21 000 personnes.

« Nous travaillons dans l’ensemble de notre entreprise pour répondre aux besoins critiques de nos communautés, y compris le manque d’accès au capital auquel sont confrontés divers propriétaires d’entreprises lorsqu’ils démarrent ou développent leur entreprise », a déclaré Nguyen dans un communiqué de presse.

Jusqu’à présent, en 2023, les entreprises dirigées ou fondées par des personnes noires ou asiatiques ont généralement reçu environ 0,9 % du financement en capital-risque, tandis que les entreprises dirigées par des personnes hispaniques et latino-américaines ont reçu environ 0,94 %, selon les données de Crunchbase.

Le total des dollars de capital-risque investis dans les entreprises l’année dernière a chuté de 36%, affecté par la hausse de l’inflation et des taux d’intérêt, et les entreprises appartenant à des Noirs ont connu une baisse de 45%, a rapporté Gabrielle Fonrouge de CNBC en février.

Bank of America travaille également séparément avec la National Football League et la National Black Bank Foundation pour soutenir les banques appartenant à des Noirs et à des minorités, a rapporté Frank Holland de CNBC.

« Nous sommes très concentrés sur le soutien de nos gestionnaires de fonds », a déclaré Nguyen. « Nous construisons une communauté, les connectant à notre entreprise et à son vaste réseau et ses ressources, les connectant les uns aux autres et à la communauté des investisseurs au sens large. »