Bank of America condamnée à une amende pour abus de consommation, faux comptes et faux frais

Un homme passe devant un guichet automatique devant le siège social de Bank of America Corp. à Charlotte, en Caroline du Nord, le 2 mai 2016.

Banque d’Amérique la deuxième plus grande banque américaine en termes d’actifs, s’est livrée à des pratiques trompeuses qui ont nui à des centaines de milliers de ses clients ces dernières années, la Bureau de protection financière des consommateurs dit mardi.

La banque a facturé plusieurs frais de découvert de 35 $ pour la même transaction, n’a pas correctement délivré de récompenses aux utilisateurs de cartes de crédit et a inscrit des clients pour des comptes de carte sans leur consentement, a déclaré le CFPB dans un communiqué. déclaration.

Bank of America, basée à Charlotte, en Caroline du Nord, a été condamnée à payer un total de 150 millions de dollars de pénalités au CFPB et à un autre régulateur, le Bureau du contrôleur de la monnaie. Il doit également payer environ 80,4 millions de dollars aux clients qui se sont vu facturer de faux frais injustement, en plus des 23 millions de dollars qu’il a déjà payés aux clients qui se sont vu refuser à tort des récompenses de carte.

« Ces pratiques sont illégales et minent la confiance des clients », a déclaré le directeur du CFPB, Rohit Chopra, dans le communiqué. « Le CFPB va mettre un terme à ces pratiques dans l’ensemble du système bancaire. »

Le porte-parole de Bank of America, Bill Halldin, a déclaré dans une réponse que le prêteur « avait volontairement réduit les frais de découvert et éliminé tous les frais de fonds insuffisants au premier semestre 2022 », entraînant une baisse de 90% des revenus de ces frais.

L’annonce de mardi est le dernier signe que certaines des pratiques révélées par le Wells Fargo Le scandale des faux comptes en 2016 ne se limitait pas à cette banque.

Les régulateurs ont puni Wells Fargo pour une culture de vente qui a conduit à la création de 3,5 millions de faux comptes. Mais d’autres prêteurs ont connu des défaillances similaires, y compris Banque américaine qui a payé une amende de 37,5 millions de dollars l’année dernière pour avoir placé des clients sur des comptes non autorisés.