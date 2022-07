Bank of America condamnée à une amende de 225 millions de dollars pour un programme d’allocations de chômage

Une femme se reflète dans une flaque d’eau alors qu’elle passe devant une succursale de Bank of America à Times Square à New York.

Les régulateurs fédéraux ont infligé une amende de 225 millions de dollars à Bank of America pour “avoir bâclé le versement des allocations de chômage de l’État au plus fort de la pandémie”, qui a fait l’objet d’une enquête de CNBC l’année dernière.

Le Bureau de protection financière des consommateurs a infligé une amende à l’entreprise 100 millions de dollars et, dans une ordonnance distincte, le Bureau du contrôleur de la monnaie inflige une amende à la banque 125 millions de dollars. L’ordonnance oblige Bank of America à s’engager dans un processus qui dédommagera les consommateurs dont les comptes ont été gelés en raison de ce que le CFPB a appelé un “programme de détection de fraude défectueux”.

Les deux amendes ont été prononcées jeudi.

“La banque a laissé tomber ces titulaires de cartes prépayées en leur refusant l’accès à leurs fonds de chômage obligatoires au plus fort de la pandémie, et en laissant ces consommateurs vulnérables sans moyen efficace de remédier à la situation”, a déclaré le contrôleur par intérim de la monnaie Michael Hsu. “Les banques doivent prêter attention à la santé financière de leurs clients et mener leurs activités conformément à toutes les lois sur la protection des consommateurs.”

Bank of America avait des contrats avec environ 12 agences d’État pour effectuer des paiements de chômage et d’allocations par le biais de cartes de débit prépayées. Il n’en a plus qu’un, la Californie, qui a récemment prolongé la relation. Lorsque la pandémie a frappé et que le taux de chômage a explosé en 2020, ces cartes ont été la cible de nombreuses fraudes.

Dans une déclaration à CNBC, la banque a déclaré que “les États étaient responsables de l’examen et de l’approbation des demandes et de la direction [BofA] pour émettre des paiements. » En tant que telle, Bank of America a déclaré qu’elle avait aidé le gouvernement à « émettre avec succès plus de 250 milliards de dollars d’allocations de chômage en cas de pandémie à plus de 14 millions de personnes et à distribuer globalement plus de secours en cas de pandémie aux Américains que toute autre banque ».

“Cette action a eu lieu malgré la propre reconnaissance du gouvernement que l’expansion du chômage pendant la pandémie a créé une activité criminelle sans précédent où les candidats illégaux ont pu amener les États à approuver des dizaines de milliards de dollars de paiements”, a déclaré Bank of America, ajoutant qu’elle “s’était associée à nos clients de l’État pour identifier et combattre la fraude tout au long de la pandémie.”

Dans le cadre de son enquête, CNBC a dressé le profil de trois victimes, qui recevaient une assurance-chômage en Californie pendant la pandémie et a déclaré qu’elles n’avaient initialement trouvé aucun recours auprès de la banque lorsque leurs comptes ont été gelés. Une mère célibataire a déclaré qu’elle avait dû casser la tirelire de son enfant pour survivre. Une autre victime s’est étouffée en racontant à CNBC comment elle avait quitté une épicerie les mains vides lorsque sa carte prépayée avait été refusée. Un musicien a déclaré qu’il avait dû vivre dans sa voiture pendant quelques semaines après que ses fonds aient été volés sur son compte. En fin de compte, la banque a crédité les trois pour leurs fonds manquants.

L’enquête de CNBC a révélé que des États comme la Californie et le Nevada ont vu une part démesurée de la soi-disant fraude aux transactions pendant la pandémie car, à quelques exceptions près, leur assurance-chômage était distribuée via des cartes de débit sans puces, ce qui signifie qu’il y avait un niveau de sécurité inférieur.

Les experts en cartes ont déclaré à CNBC que les cartes gouvernementales prépayées manquent généralement de puces car elles peuvent être plus chères à produire.

Le CFPB a déclaré dans son communiqué d’aujourd’hui qu’en vertu de la loi sur le transfert électronique de fonds, une institution financière doit mener une “enquête rapide, raisonnable et opportune” lorsqu’il y a eu une erreur liée au transfert d’argent, y compris les cartes prépayées.

« Les contribuables comptaient sur les banques pour distribuer les fonds nécessaires aux familles et aux petites entreprises afin de sauver l’économie de l’effondrement lorsque la pandémie a frappé, a déclaré le directeur du CFPB, Rohit Chopra. « Bank of America n’a pas respecté ses obligations légales. Et quand il a été submergé, au lieu d’intensifier, il a reculé.”