Banita Sandhu est de tout cœur pour AP Dhillon, confirme sa relation avec le chanteur ; laisse tomber des photos adorables

L’actrice Banita Sandhu a enfin confirmé sa relation avec le chanteur AP Dhillon et a partagé d’adorables photos sur ses réseaux sociaux.

Après des mois de spéculations et de rumeurs, l’actrice Banita Sandhu a officialisé sa relation avec le chanteur canadien AP Dhillon. Samedi, l’actrice d’octobre a confirmé sa relation avec la chanteuse en partageant une publication de carrousel sur son Instagram.

Banita a partagé une série de photos. Sur la première photo, AP Dhillon est capturé assis par terre tandis que Banita est capturée penchée sur son visage depuis un lit. Sur une autre photo, on peut voir le couple se préparer à briller devant le monde. Dans un autre cadre, on peut voir Banita poser pour la caméra tandis qu’AP Dhillon se tient derrière elle. La dernière photo montre AP Dhillon et Banita dos à la caméra alors qu’on peut les voir se tenir la main. Banita a partagé les photos sur ses réseaux sociaux et a écrit dans la légende : « Avec moi (emoji cœur). »

Voici les photos





Dès que Banita a partagé les photos, plusieurs internautes ont commenté leurs adorables photos. Un internaute a écrit : « Couple d’objectifs juste ici. » Un autre internaute a écrit : « OBJECTIF ESTHÉTIQUE DU COUPLE ». Un fan a écrit : « Les gars, je suis émerveillé @banitasandhu. » Un internaute a écrit : « Ils fixent des normes si élevées. » Un autre internaute a écrit : « J’espère qu’ils se marieront ! »

Côté travail, les docu-séries d’AP Dhillon, AP Dhillon : One of a Kind sont sorties hier. L’émission donne un aperçu des coulisses de l’homme, Amritpal Dhillon, ou AP Dhillon ou AP comme il est connu dans le monde, qui est l’un des artistes les plus prolifiques de notre génération avec six succès internationaux n ° 1 et plus d’un milliard de flux dans le monde.

« Lorsque j’ai commencé mon voyage de Gurdaspur au Canada, je n’aurais jamais pensé qu’un jour je raconterais mon histoire d’une telle manière. Je suis vraiment honoré et ravi d’avoir reçu autant d’amour et de reconnaissance pour le genre de musique que nous créons », a déclaré le phénomène musical mondial AP Dhillon. La grande première de la série a réuni Salman Khan, Ranveer Singh et de nombreuses autres célébrités.