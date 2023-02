Bangs Hair Makeover de Kim Kardashian en écoutant Ariana Grande : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : @CelebCandidly / MEGA

Kim Kardashian change constamment de coiffure et c’est exactement ce qu’elle a fait dans une nouvelle vidéo Instagram. La femme de 42 ans a montré sa nouvelle frange latérale tout en écoutant de Pete Davidson ex, Ariana Grande en arrière-plan.

Dans la vidéo, Kim avait de très longs cheveux noirs qui se terminaient jusqu’au bas du dos tandis que sa nouvelle frange latérale encadrait les deux côtés de son visage. Ses cheveux étaient lâchés et séparés au milieu alors qu’ils étaient raides et sa frange tombait le long de ses pommettes. Non seulement sa nouvelle tenue était magnifique, mais la tenue de Kim l’était aussi.

Kim portait un crop top noir décolleté à bretelles spaghetti avec une paire de shorts de motard noirs courts et moulants. Le débardeur avait un décolleté plongeant qui révélait un grand décolleté et elle a posé dans la tenue tout en parlant de la chanson d’Ariana jouée en arrière-plan. Elle a même posté la vidéo avec la légende “toujours @arianagrande”, ce qui était drôle car Pete est aussi l’ex de Kim. À un moment donné, elle a commencé à se moquer de son coiffeur, Chris Appletonqui chantait dans l’autre pièce, avant de dire à la caméra: “Nous avons coupé la frange les gars.”

Le même jour, Kim a publié encore plus de vidéos d’elle-même dans des tenues sexy, notamment un soutien-gorge blanc plongeant avec une paire de shorts de motard moulants et taille haute. Kim portait une bralette blanche à encolure dégagée et décolletée avec une paire de shorts de motard blancs assortis à taille haute, et dans une autre vidéo, elle a porté une combinaison blanche moulante et sans manches de la nouvelle collection de coupes brutes Skims.

Comme si ses tenues ne pouvaient pas être plus sexy, elle a également porté une camisole courte noire décolletée avec une paire de shorts de motard noirs assortis à taille haute qui ressemblaient à ses blancs. La tenue et la vidéo finales de Kim étaient un ensemble rose qu’elle portait à son pop-up Skims. Pour l’événement, elle a bercé une bralette rose plongeante avec des bretelles épaisses et larges qui ont révélé un décolleté ample.

