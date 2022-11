Bangs Big Ben pour le jour du Souvenir après une longue rénovation

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES – La grande cloche de la grande horloge du palais de Westminster, connue de tous sous le nom de «Big Ben», devrait reprendre son service à plein temps dimanche, après avoir été la plupart du temps silencieuse au cours des cinq dernières années, au cours de la plus ambitieuse projet de rénovation jamais entrepris dans les Chambres du Parlement en ruine.

Vendredi, à 11 heures, le gardien de la Grande Horloge et son équipe d’horlogers ont testé les cloches, et la foule, rassemblée à proximité à Whitehall pour honorer le jour de l’Armistice, a de nouveau entendu le bong du vieux garçon. Tout allait bien.

“Merveilleux, merveilleux, ça fait longtemps”, a déclaré Art Wallace, 56 ans, en visite dans la capitale avec sa mère, originaire du Yorkshire, dans le nord de l’Angleterre.

Westminster pourrit de l’intérieur

Big Ben est de retour – nous l’espérons – et continuera, sonnant l’heure avec la grosse cloche et sonnant les quarts d’heure avec ses plus petits compagnons, dans ce qu’on appelle les “quartiers de Westminster”, avec les notes sol dièse, fa dièse , E et B.

La BBC et d’autres diffuseurs ont fait sonner les cloches en direct vendredi. C’est une bonne nouvelle pour la Grande-Bretagne, réinitialiser son horloge emblématique, retrouver un peu de normalité. C’est un tour de tête qui tourne la tête depuis l’été – avec trois premiers ministres jouant des chaises musicales – Boris Johnson absent; Liz Truss dans; Liz Truss dehors; Rishi Sunak dans.

Depuis 2017, lorsque le projet de rénovation de 95 millions de dollars a commencé, la tour Elizabeth et le cadran de l’horloge ont été en grande partie emmaillotés dans des échafaudages, et les cloches 24h/24 et 7j/7 se sont tues – sauf pour sonner (avec un mécanisme de remplacement) le soir du Nouvel An et pour marquer les funérailles. de la reine Elizabeth II en septembre, lorsqu’il a sonné 96 fois, une fois par minute, pour chaque année de la longue vie du monarque.

Le tintement des cloches fait partie de la bande-son de la vie londonienne depuis que les horloges de l’ère victorienne ont commencé à fonctionner en 1859, lorsque l’ensemble était la montre à sonnerie à quatre faces la plus grande et la plus précise au monde.

Le son du gong profond a été utilisé dans une série de films et de séries télévisées et présenté dans un million de clips vidéo par les visiteurs. La tour Elizabeth est l’un des monuments architecturaux les plus reconnaissables au monde, avec la tour Eiffel et les pyramides de Gizeh.

C’est le plus long silence de Big Ben. Au cours de ses 163 ans, les cloches (et les aiguilles de l’horloge) n’ont été éteintes ou ralenties qu’une poignée de fois – par de fortes chutes de neige et des températures glaciales, et pour de brèves réparations et entretiens.

” Triste, mais heureux et triste ” : les Londoniens s’inquiètent de quatre ans sans Big Ben

Big Ben a continué tout au long de la Seconde Guerre mondiale, symbole de défi face au bombardement de Londres connu sous le nom de Blitz, même si les lumières du cadran de l’horloge étaient éteintes la nuit pour ne pas aider la Luftwaffe allemande à trouver ses cibles.

La rénovation de la tour et de sa flèche dorée, des cadrans en verre et de la maçonnerie, du mécanisme de l’horloge et de la cloche du beffroi a été complexe, et ce n’est qu’après que les écologistes ont érigé l’échafaudage qu’ils ont vu à quel point les réparations étaient nécessaires.

Les ferronneries étaient rouillées, le toit fuyait. Les pierres s’effritaient, victimes de la pollution, mais aussi de la peinture noire utilisée autour des cadrans d’horloge, qui ne laissait pas respirer la maçonnerie. Les réparations bon marché effectuées dans les années 1950 d’après-guerre ont aggravé les choses.

Le mécanisme de l’horloge et les grévistes des cloches – l’ensemble du mécanisme pèse 25 000 livres – ont été retirés et confiés à des spécialistes de l’horlogerie, la Cumbria Clock Company, dans le Lake District en Angleterre, où plus de 1 000 pièces distinctes ont été nettoyées et réparées, a rapporté le bureau des médias du Parlement britannique. .

Pendant le week-end du jour du Souvenir, une projection vidéo de coquelicots tombants – la fleur qui symbolise les Britanniques perdus à la guerre – sera projetée sur la tour rénovée.