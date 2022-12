Bangladesh : un parti d’opposition se mobilise pour exiger la démission du Premier ministre

DHAKA, Bangladesh (AP) – Des dizaines de milliers de partisans de l’opposition se sont rassemblés samedi dans la capitale du Bangladesh pour exiger la démission du gouvernement du Premier ministre Sheikh Hasina et installer un intérimaire avant les prochaines élections générales qui devraient se tenir au début de 2024.

Les partisans du Parti nationaliste du Bangladesh, dirigé par l’ancien Premier ministre Khaleda Zia, ont atteint le lieu de la manifestation à Dhaka dans la nuit dans un contexte de sécurité renforcée tandis que le ministre de l’Intérieur Asaduzzaman Khan a mis en garde contre les conséquences désastreuses en cas de violence du rassemblement.

Hasina et son parti au pouvoir, la Ligue Awami, qui est revenu au pouvoir en 2018 pour la troisième fois consécutive, ont rejeté à plusieurs reprises la demande de l’opposition, affirmant qu’un gouvernement intérimaire allait à l’encontre de l’esprit de la constitution du pays.

La salle de Golapbagh à Dhaka était remplie samedi matin et la foule s’est répandue dans les rues lorsque des militants de l’opposition ont scandé des slogans tels que “A bas Hasina” et “Nous voulons une élection équitable”.

Le rassemblement de samedi était le 10e du principal parti d’opposition après qu’il a annoncé en septembre qu’il organiserait des manifestations dans 10 grandes villes du pays. Tous les rassemblements précédents à l’extérieur de Dhaka ont attiré des foules énormes malgré les défis, y compris ce que le parti a qualifié de grèves des transports à motivation politique et d’intimidation par les agences de sécurité et le parti au pouvoir. La police et le parti au pouvoir ont nié ces allégations.

Le rassemblement à Dhaka s’est tenu sous une tension accrue après que la police a pris d’assaut le siège du parti à la suite d’affrontements entre la police et des partisans de l’opposition mercredi, faisant au moins un mort et 50 blessés. La police a arrêté plus de 400 militants de l’opposition.

Vendredi, des détectives ont perquisitionné les domiciles de deux hauts dirigeants du parti, dont le secrétaire général Mirza Fakhrul Islam Alamgir. Les deux se sont vu refuser la libération sous caution.

Zahiruddin Swapan, ancien député de l’opposition à deux reprises et porte-parole du parti, a déclaré à l’Associated Press que samedi après-midi, environ 1,5 million de partisans de l’opposition avaient rejoint le rassemblement.

« Nous voulons une élection libre et juste. Pour faciliter cela, ce gouvernement répressif doit disparaître, le Parlement doit être dissous et une nouvelle commission électorale doit être installée », a-t-il déclaré. “Ils sont arrivés au pouvoir grâce au trucage des votes et à l’intimidation.”

Faruk Hossain, un porte-parole de la police métropolitaine de Dhaka, a déclaré à AP que le lieu a une capacité maximale de 30 000 personnes et si les rues adjacentes étaient prises en compte, le rassemblement n’aurait pas pu attirer plus de 60 000 personnes.

Des témoins ont déclaré que jusqu’à 100 000 militants de l’opposition avaient rejoint le rassemblement.

Un système de gouvernement intérimaire en période électorale a été introduit dans la constitution en 1996 pour superviser les élections nationales, mais il a été annulé en 2011 sous Hasina par l’adoption d’un amendement constitutionnel et après que la Cour suprême a statué que le système était contraire à la constitution.

Le BNP a boycotté l’élection de 2014 et les résultats du vote de 2018 ont été contestés en raison d’allégations de fraude électorale par le parti au pouvoir, qui a gagné avec une majorité écrasante.

Samedi, sept députés du BNP présents au rassemblement ont annoncé leur démission du Parlement.

Quinze ambassades occidentales ont publié mardi une déclaration conjointe appelant le gouvernement à autoriser la liberté d’expression, le rassemblement pacifique et des élections équitables, l’ONU faisant une déclaration similaire le lendemain.

La politique bangladaise a été polarisée, Hasina et Zia étant les rivales les plus influentes. Bien que le pays soit une démocratie parlementaire, il a une histoire violente de coups d’État et de contre-coups d’État.

Julhas Alam, Associated Press