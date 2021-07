Bangladesh : propriétaire d’une usine parmi les personnes arrêtées après la mort de plus de 50 travailleurs enfermés dans un brasier

La police a arrêté huit personnes pour l’incendie, qui a éclaté jeudi et a fait rage pendant deux jours dans une usine non loin de la capitale bangladaise, Dhaka. Le propriétaire de l’usine, Abdul Hashem de Hashem Foods Ltd, et ses quatre fils font partie des personnes arrêtées pour meurtre, a rapporté l’AFP, citant la police.

« C’était un meurtre délibéré», a déclaré Jayedul Alam, chef de la police du district de Narayanganj où se trouve l’usine. Une affaire a également été lancée contre le président de la société mère de l’usine, la multinationale bangladaise Sajeeb Group, selon les médias locaux.

Après avoir combattu les flammes pendant deux jours, les pompiers ont déclaré avoir découvert que plusieurs portes qui auraient dû permettre aux travailleurs de se mettre en sécurité étaient cadenassées. La porte de sortie de l’escalier principal était verrouillée, a déclaré un porte-parole des services d’incendie, et l’un des escaliers menant au toit a également été fermé, laissant les travailleurs piégés à l’intérieur du bâtiment en feu.

« Le feu est partout, mon père. Le portail est verrouillé« , a déclaré l’un des principaux opérateurs de l’usine lors d’un bref appel téléphonique depuis le bâtiment en feu, a rapporté bdnews24 local.

Affirmant que plusieurs règles de sécurité avaient été enfreintes dans l’usine, les pompiers ont déclaré que le bâtiment avait besoin d’au moins quatre à cinq escaliers de secours, alors qu’un seul était disponible. Près de 200 travailleurs se trouvaient à l’intérieur de l’usine lorsque l’incendie a éclaté, a déclaré un responsable administratif aux médias locaux.

La plupart des corps carbonisés ont été récupérés à l’intérieur de l’usine, mais plusieurs travailleurs sont morts en sautant des fenêtres du bâtiment de six étages, désespérés de s’échapper. Les corps de ceux qui sont morts dans les flammes ont été si gravement brûlés que des tests ADN seront nécessaires pour les identifier, a indiqué la police.

Les membres des familles de ceux qui travaillaient à l’usine se sont rassemblés près du bâtiment pour protester et demander justice, tandis que des militants locaux se sont également exprimés, appelant à une enquête équitable et à une indemnisation pour les victimes. « Nous exigeons que les responsables de ce meurtre tragique soient jugés et punis rapidement par le biais d’une enquête équitable« , a déclaré l’organisation à but non lucratif Bangladesh Legal Aid and Services Trust dans un communiqué, cité par Reuters.

Le propriétaire de l’usine a nié les allégations selon lesquelles le bâtiment avait des systèmes d’incendie défectueux. Une enquête distincte a été lancée sur les conditions de travail dans l’usine, car des informations faisant état de travailleurs mineurs ont été signalées. Des enfants aussi jeunes que 11 ans pourraient y avoir été employés, a rapporté l’AFP, ajoutant que le ministère du Travail de l’État examine actuellement l’affaire.

Les médias locaux ont déclaré que des jeunes de 14 ans pourraient y avoir travaillé, mais ont également fait référence aux autorités de l’usine qui ont affirmé qu’elles avaient peut-être délibérément donné un âge plus avancé au moment du recrutement. L’une des victimes de l’incendie, âgée de 16 ans, travaillait pour un salaire de 5 000 Tk, équivalant à 60 $, a rapporté bdnews24, citant des membres de sa famille.

L’incendie de l’usine Hachem pourrait devenir l’un des pires du bilan des catastrophes industrielles du Bangladesh, qui sont souvent le résultat de mauvaises normes de travail et de sécurité. Le pays d’Asie du Sud, où des millions de personnes sont employées dans des usines, s’est engagé à améliorer les conditions de travail et de sécurité à la suite du tristement célèbre effondrement du Rana Plaza, un accident de 2013 au cours duquel un bâtiment abritant une usine de confection s’est effondré, tuant plus de 1 100 personnes.

Cependant, une série d’autres catastrophes se sont produites depuis lors. En 2016, près de 40 personnes sont mortes dans un incendie dans une usine d’emballage de produits alimentaires et de cigarettes à Dhaka. L’année dernière, 70 personnes sont mortes dans un enfer d’immeubles dans la capitale, tandis que l’incendie d’une usine bangladaise le plus meurtrier à ce jour s’est produit en 2012, tuant au moins 117 personnes. Et il y a à peine deux semaines, au moins sept personnes ont été tuées et des dizaines blessées dans un des magasins d’habitation et un restaurant ont été réduits en ruines par une explosion dans le centre de Dhaka. L’explosion d’un gazoduc a été citée comme cause probable.

