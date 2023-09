Bangladesh FM se dit peu gêné par les restrictions américaines sur les visas et promet des élections libres | Nouvelles

Dhaka, Bangladesh – Le ministre des Affaires étrangères du Bangladesh a déclaré que son pays n’était pas « gêné » par les restrictions de visa imposées par les États-Unis aux responsables anonymes de Dhaka, accusés de saper le processus électoral dans le cadre des efforts de Washington pour des élections générales libres et équitables prévues au début de l’année prochaine.

« Les États-Unis sont une démocratie, nous aussi », a déclaré samedi AK Abdul Momen à Al Jazeera.

« En tant que puissance mondiale, ils peuvent bien sûr exercer un pouvoir sur les autres, mais cela ne nous dérange pas car nous savons comment organiser des élections acceptables », a-t-il déclaré, faisant écho à l’affirmation de la Première ministre Sheikh Hasina selon laquelle son gouvernement est capable de mener des élections libres et acceptables. des élections justes.

Le Département d’État américain sur Jeudi annoncé d’imposer des restrictions de visa aux individus bangladais « responsables ou complices de l’atteinte au processus électoral démocratique au Bangladesh ».

Un communiqué publié par le porte-parole du Département d’État, Matthew Miller, mentionne que « ces personnes comprennent des membres des forces de l’ordre, du parti au pouvoir et de l’opposition politique » et que « leur famille immédiate pourrait être jugée inadmissible à l’entrée aux États-Unis ».

Le Département d’État n’a divulgué aucun nom comme « [visa]les dossiers sont confidentiels en vertu de la loi américaine », Bryan Schiller, porte-parole de l’ambassade américaine au Bangladesh. a déclaré aux médias locaux.

Les restrictions de visa surviennent près de quatre mois après que le secrétaire d’État américain Antony Blinken a mis en garde contre des restrictions, alors que Washington a exprimé son soutien à des « élections nationales libres, équitables et pacifiques » dans ce pays d’Asie du Sud de 160 millions d’habitants.

À l’époque, le ministère des Affaires étrangères du Bangladesh avait assuré des élections libres et équitables. Cependant, le gouvernement Hasina a continué de s’en prendre à l’opposition politique et à ses militants, notamment en emprisonnant deux éminents défenseurs des droits humains le 14 septembre.

Les deux dernières élections nationales – 2014 et 2018 – ont été entachées d’accusations de fraude électorale et de boycott de l’opposition. Le parti de la Ligue Awami (AL) du Premier ministre Hasina a remporté les deux élections. Il a nié que les élections aient été truquées.

Le Département d’État américain a en outre averti que d’autres personnes jugées responsables ou complices de la atteinte au processus électoral démocratique au Bangladesh pourraient également se retrouver inéligibles aux visas américains à l’avenir.

Le ministre Momen, quant à lui, a déclaré que les « bases » de son parti ne s’inquiètent pas des sanctions en matière de visa, car la plupart d’entre eux souhaitent rester dans ce « pays prospère ».

« Nos électeurs ne sont pas non plus dérangés car ils n’envisagent probablement pas du tout d’aller aux Etats-Unis. »

« Sanctions ciblées »

Les tensions autour des prochaines élections nationales, prévues pour janvier de l’année prochaine, ont déjà atteint un point d’ébullition, avec la principale opposition – le Parti nationaliste du Bangladesh (BNP) – et ses alliés, organisant régulièrement des manifestations de rue.

Ils exigent la mise en place d’un gouvernement intérimaire neutre pour organiser les élections. Cependant, la disposition relative au gouvernement intérimaire a été annulée en 2011 par la Cour suprême. L’opposition a déclaré que la décision du tribunal avait été influencée par la Ligue Awami, au pouvoir depuis 2008. Un gouvernement intérimaire a supervisé les élections de 2008.

Les puissances occidentales, dont les États-Unis et l’Union européenne – les deux principales destinations des exportations de vêtements du Bangladesh, valant plusieurs milliards de dollars – ont exprimé à plusieurs reprises leurs inquiétudes concernant les élections libres et équitables et les violations des droits sous le gouvernement actuel.

Les experts estiment que les dernières sanctions imposées par les États-Unis en matière de visa ne sont que le reflet de leurs préoccupations. L’année dernière, Washington a imposé des sanctions aux forces paramilitaires bangladaises notoires – le Bataillon d’action rapide – pour exécutions extrajudiciaires. Dacca n’a pas non plus été invitée aux deux éditions du très médiatisé Sommet pour la démocratie organisé par l’administration du président Joe Biden.

L’ancien ambassadeur du Bangladesh aux États-Unis, Humayun Kabir, a déclaré que la restriction des visas visait à garantir des élections libres et équitables.

« Le fait est que ceux qui entravent réellement le processus électoral équitable devraient s’inquiéter car le gouvernement américain, bien sûr, a fait un travail préparatoire approprié avant d’imposer ces sanctions », a-t-il déclaré à Al Jazeera.

Shafquat Rabbee, analyste géopolitique américano-bangladais basé aux États-Unis, a déclaré à Al Jazeera qu’étant donné l’engagement et les communications à haute tension du gouvernement américain concernant les prochaines élections au Bangladesh, « il est certain que les États-Unis ont pris une décision plutôt que d’essayer de préserver la démocratie du Bangladesh. , du moins nominalement ».

Rabbee estime que, étant donné que les élections restent extrêmement populaires au Bangladesh, le coût supplémentaire lié à la préservation de cette culture théoriquement démocratique pour les États-Unis n’est pas énorme. « Les États-Unis tentent donc d’utiliser des approches moins invasives, comme des sanctions ciblées », a-t-il déclaré.

Il a également déclaré qu’il était très probable que les États-Unis imposeront des sanctions plus ciblées, la prochaine fois peut-être contre le monde des affaires et le système judiciaire du Bangladesh si le recul démocratique du pays se poursuit.

Les partis d’opposition ont salué la démarche américaine, Rumeen Farhana, ancien député du principal parti d’opposition, le BNP, déclarant que « le monde entier a vu à quel point [Awami League] avait utilisé tous les éléments de l’appareil étatique, y compris la bureaucratie, les forces de l’ordre et le système judiciaire, pour voler les élections ».

« Pas une, deux fois », a-t-elle déclaré.

Le secrétaire aux Affaires internationales du parti au pouvoir, la Ligue Awami, a toutefois déclaré que son parti n’était pas préoccupé par les restrictions sur les visas.

Shammi Ahmed a déclaré à Al Jazeera que les États-Unis et d’autres puissances mondiales sont « très intéressés » par des « élections justes » au Bangladesh, car le pays « n’est plus un cas désespéré, mais plutôt une puissance économique émergente ».

« Et nous y sommes parvenus sous la direction de Cheikh Hasina », a déclaré Ahmed.

« Nous avons confiance en notre propre peuple et nous avons confiance dans les élections. C’est le bulletin de vote qui décidera de notre sort, pas les puissances mondiales », a-t-elle déclaré.